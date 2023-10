*Opinion !*

Nous devons réussir l’enrôlement !

Pour réussir un bon enrôlement de la population mauritanienne, aujourd’hui le gouvernement et le président Mohamed ould cheikh Ghazouani mon ami et quand on est ami a quelqu’un on se doit de lui dire la vérité et de doit prendre en compte plusieurs facteurs clés pour la réussite de l’enrôlement de nos populations qui attendent beaucoup de cette problématique.

1. Communication efficace : Le gouvernement doit mettre en place une campagne de communication claire et transparente pour informer les citoyens sur l’importance de l’enrôlement et les avantages associés. Des médias, des réseaux sociaux et des dépliants peuvent être utilisés pour atteindre un large public.

2. Sensibilisation : Il est crucial de sensibiliser la population , le gouvernement et les pouvoirs publics mauritanienne sur les bénéfices de l’enrôlement, notamment en termes de participation au processus démocratique et d’accès aux services publics. Des séances d’information et des programmes éducatifs peuvent être organisés dans les écoles, les mosquées, les centres communautaires et autres lieux sociaux et les amis du président doivent s’emparer pour cette sensibilisation à l’importance de l’enrôlement dans notre pays.

3. Accessibilité : Le gouvernement doit mettre en place des bureaux d’enrôlement bien équipés et accessibles dans tout le pays, y compris dans les zones rurales. Les horaires d’ouverture des bureaux doivent être flexibles afin de permettre à un maximum de personnes d’y accéder . En outre, des équipes mobiles peuvent être déployées pour atteindre les zones les plus reculées.

4. Simplification des procédures : Les procédures d’enrôlement doivent être simplifiées et les exigences minimales pour s’inscrire doivent être clairement définies. Si possible, affichés partout dans les mairies et centres d’états civils et pourquoi pas commissariats et le gouvernement peut envisager d’introduire des méthodes d’enregistrement en ligne ( Internet) ou par téléphone afin de faciliter le processus pour tous.

5. Incitations : Le gouvernement peut envisager d’offrir des incitations a tous les parties prenantes et sans oublier les réfugiés Mauritaniens au Sénégal et au Mali pour ceux qui souhaitent le retour au pays pour encourager l’enrôlement.

6. Participation communautaire : Impliquer les chefs communautaires, les organisations de la société civile et les autres acteurs locaux et surtout le gouvernement peut aider à mobiliser la population en faveur de l’enrôlement. Ces partenaires peuvent aider à transmettre des informations, à promouvoir l’enrôlement et à dissiper les craintes et les malentendus éventuels.

En mettant en œuvre ces stratégies, le gouvernement mauritanien peut espérer réussir un bon enrôlement de sa population en garantissant une large participation démocratique et une citoyenneté active. Cependant, il est important de noter que chaque pays a ses propres défis et contextes spécifiques, il serait donc nécessaire d’adapter ces recommandations en fonction de la situation mauritanienne.

Abdoulaziz DEME

Le 12 Octobre 2023