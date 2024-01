Opinion: Encourageant de voir les différents partis politiques et le gouvernement nouer un « Pacte Républicain »

Il est encourageant de voir aujourd’hui les différents partis politiques et le gouvernement nouer un « Pacte Républicain » qui vise à entreprendre des réformes politiques, économiques et sociales pour assurer la stabilité, l’unité, la démocratie et le progrès en Mauritanie. De mon points de vue que j’ai retenue de ce pacte républicain.

Le Pacte Républicain est signé par l’UFP, le RFD, INSAF et le Gouvernement, ce qui indique vraiment une volonté collective de promouvoir le développement et la modernisation du pays.

Ce pacte inclusif est conçu pour rassembler tous les acteurs politiques et sociaux, ce qui est essentiel pour assurer sa réussite.

Des ateliers ouverts à tous seront organisés pour concrétiser les engagements pris dans le cadre de ce pacte, offrant ainsi une opportunité d’implication à un large éventail de parties prenantes.

La situation régionale et mondiale difficile rend d’autant plus crucial pour la Mauritanie de poursuivre des réformes adaptées et inclusives.

Il est important pour tous les citoyens de saisir cette opportunité et de contribuer à cette démarche collective visant à moderniser le pays dans un contexte mondial complexe.

