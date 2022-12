Opérations chirurgicales en cathétérisme et en urologie à Nouakchott.

Deux missions médicales ont débuté, hier vendredi à Nouakchott, l’une pour le cathétérisme thérapeutique au Centre National de Cardiologie et l’autre pour l’urologie à l’Hôpital Cheikh Zayed et à l’Hôpital de l’Amitié, des opérations chirurgicales.

Le travail de ces deux missions conjointes entre le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, la Saudi Inaya Medical et le ministère de la Santé est le fruit du partenariat fructueux et solide avec les organismes saoudiens parrainant des œuvres caritatives, ainsi que spécialisés dans le domaine du cœur, des artères et de l’urologie.

Fournir des soins chirurgicaux sûrs et abordables est essentiel pour atteindre la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable liés à la santé. Servir l’accès universel à un ensemble de services chirurgicaux essentiels pourrait éviter des décès évitables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Pourtant, à l’échelle mondiale et régionale, les soins chirurgicaux sont souvent considérés comme le dernier désert des soins de santé primaires. Chaque année, des millions des opérations de chirurgies sont pratiquées pour sauver des vies et prévenir l’invalidité.

Sur une durée de 9 jours, les deux missions réaliseront, rapporte AMI, des opérations de cathétérisme pour 60 patients, et de nombreuses chirurgies des voies urinaires, au profit d’un certain nombre de patients âgés.