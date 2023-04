Opération ramadan 2023

Iftar pour les élèves Coraniques.

L’association Pour La Défense de la voix des Enfants en Mauritanie – ADVEM a organisé un iftar destiné aux élèves Coraniques ( Mahdara El Fidiyetou Arahmane ), dans la commune de Riyad en présence de maître Mahdara Oustaz Abdrahmane et de plusieurs autres personnalités.

ADVEM fête cette année ses quatre ans au service des enfants orphelins et démunis, et des personnes du troisième âge.

L’iftar a été lancé par une récitation ainsi que des mots de bienvenue et des chants de la chorale de Mahdara El Fidiyetou Rahmane.

