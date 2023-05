Opération électorale: déclaration du président du parti Sawab

Le président du parti Sawab, M. Abdesselam Ould Horma a indiqué que les opérations de vote se poursuivent de manière fluide, soulignant qu’il prévoyait des complications mais que cela n’a pas eu lieu, au moins dans le bureau où il a voté.

Il a ajouté après avoir voté au bureau 10 dans l’école Cheikh Horma Ould Abdel Jelil, dans la moughataa de Toujounine, que les opérations de vote se déroulent avec calme et que les électeurs sont satisfaits et fiers, ce qui a-t-il dit, prouve que la société est désormais consciente et que la démocratie s’est consolidée dans le pays.

Il a noté que le parti a reçu des communiqués parlant de certains dépassements, ce qui n’a pas été confirmé de façon précise, précisant que ce qu’il a constaté aujourd’hui dans ce bureau prouve exactement le contraire.

Il a enfin souligné qu’il s’attend à ce que l’opération se déroule de façon naturelle, garantissant à tous les concurrents des chances de succès égales.