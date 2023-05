Le parti Sawab appelle les électeurs à voter pour ses candidats

M. Biram Dah Abeid, candidat du parti Sawab sur la Liste nationale unie, a présidé hier soir un meeting de campagne à l’aéroport du quartier « Lekleybatt » de Kaédi, où les candidats du parti ont participé à la campagne au niveau des moughataas du Gorgol.

Dans son discours, le candidat du parti a appelé ses militants à dénoncer l’injustice sous toutes ses formes et à œuvrer pour que les représentants du parti entrent au parlement afin qu’ils puissent contribuer au contrôle de la pêche, de l’agriculture, des minerais et des ressources animales.

« Tous les habitants de Gorgol ont prouvé leur loyauté envers le parti et ses choix en disant non à la corruption, non à l’injustice et au copinage, et oui à la liberté et à la libération », a-t-il déclaré.

Le candidat Biram Dah Abeid les a invités à voter en masse pour l’option du parti lors des prochaines élections.

Les candidats du partis appellent à tour de rôle les habitants de Gorgol à voter pour le parti qu’ils disent être le véritable sauveur du pays et le seul moyen de renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale.

Rapideinfo avec AMI