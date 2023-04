Elections 2023 Mauritanie : Ibrahima Sarr et Biram Abeid à nouveau à l’épreuve des législatives.

Les législatives du 13 mai prochain s’annoncent comme une bataille de chefs de partis dans le camp de l’opposition mauritanienne dont six sont en tête sur la liste mixte nationale. Parmi eux les deux figures emblématiques de l’opposition : le président de l’AJD-MR Ibrahima Sarr et le président de l’IRA Biram Abeid.

Ce sont deux combattants de la liberté qu’on ne présente plus. Tous les deux ont été plusieurs fois candidats malheureux aux présidentielles avec plus de succès pour le chef charismatique et leader anti-esclavagiste Biram Abeid, arrivé deux fois derrière le candidat du pouvoir. Le président de l’IRA va tenter de réitérer son expérience sous l’étiquette du parti SAWAB, un parti d’obédience Baathiste qui lui avait permis pour la première fois et exceptionnellement en prison d’être élu à l’Assemblée nationale. C’est donc un député sortant qui sera à l’assaut de la liste mixte nationale.

Ibrahima Sarr tête de liste de l’AJD-MR est un ancien député qui connaît l’enjeu de ces élections qui vont permettre à son parti d’être présent au parlement pour mieux combattre toutes les lois liberticides et contre toutes les formes de discriminations. Dans cette course à la députation, la candidature du président du parti Ribat Saed Louled est également à l’index pour faire oublier sa tentative de présenter l’ancien président Ould Aziz comme tête des listes électorales. Un rêve brisé par son inéligibilité de devoir de l’argent au fisc.

Parmi ces têtes de listes des 25 partis en compétition seulement deux femmes qui ont fait leur preuve dans leurs partis d’origine respectivement Tawassoul et El INSAF. Des dissidentes investies par le parti de la planification et de la construction et le parti de l’Unité et le Développement. Il s’agit d’un pied de nez à Ould Ghazouani qui a préféré zapper cette liste mixte nationale au profit du général à la retraite Ould Meguett pourtant accusé de graves violations des droits de l’homme dans les années de braise de 1986 à 1992.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Source: Kassataya.com