ONT – la Directrice de la Coopération rencontre l’ambassadeur des Émirats arabes unis

Madame la Directrice de la Coopération et de la Recherche, a rencontré aujourd’hui l’ambassadeur des Émirats arabes unis, M. Hamad Ghanem Al-Mahiri, au siège de leur ambassade à Nouakchott. Lors de la réunion, madame la cheffe du service du Bureaux d’Informations et des Relations avec le Public de l’aéroport, était également présente. La réunion a abordé les moyens de coopération entre les institutions touristiques des Émirats arabes unis et l’Office National du Tourisme.

