OIF: forum sur le renforcement des compétences des jeunes

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a lancé , mercredi à Nouakchott, le premier forum pour le renforcement des compétences numériques, individuels et professionnels en faveur des jeunes et des femmes dans les pays ayant en commun l’usage du français (Forum D-CLIC Pro).

Le forum a pour but de contribuer aux efforts des pays membres en vue de l’emploi des jeunes et des femmes, grâce à l’amélioration de leurs compétences et de la multiplication des opportunités d’emplois appropriés et durables dans le but de répondre à leurs besoins.

Le colloque qui durera deux jours et auquel participent près de 400 jeunes et plusieurs partenaires vise à jeter la lumière sur les facultés des jeunes mauritaniens dans les domaines de l’innovation numérique.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général de la commission nationale pour la culture, les sciences et l’éducation, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a indiqué que ce projet, relatif aux techniques contemporaines constitue une occasion pour saluer l’OIF et remercier le conseil régional de Nouakchott et les institutions participantes pour le suivi de ce projet important.

Il a ajouté que ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme de Nouakchott capitale pour la culture du monde islamique 2023, appelant les jeunes bénéficiant de ce programme à participer efficacement à l’évènement Nouakchott capitale du monde islamique.

