Nouveaux regains d’intérêt pour le Port de Tanit



La Banque Al Amana SA a signé un accord avec le Port de Tanit afin de fournir des services bancaires à ses utilisateurs (employés, pêcheurs, marins et investisseurs).

Entre autres de cet important accord, Amana Bank s’est engagée à ouvrir une agence au port, devenant ainsi la première banque à s’implanter dans le port de Tanit. Elle s’engage également à apporter du financement aux investisseurs souhaitant s’installer dans le Port de Tanit, en assurant le financement de tout projet bancable et assorti de garanties.

Il est important de rappeler que le Port de Tanit est une Zone Economique Spéciale, qui offre de réels avantages (exonérations de droits et taxes) aux investisseurs nationaux et étrangers.

Les investisseurs continuent à s’intéresser au Port de Tanit. La stratégie utilisée par la nouvelle direction sous l’égide de son directeur général M.Ahmed ould KHATTRY prend forme et fait effet positif par l’application des directives dans ce domaine, le domaine halieutique, du président de la République.

En effet, tout récemment, une société égyptienne s’est intéressée à la participation dans la création d’une cité dénommée « Tanit City » axée sur la vie commerciale et le travail.

Plusieurs directeurs égyptiens en plus du doyen de la faculté d’ingénieurs de Port Said ont, dans ce cadre, séjourné à Nouakchott et rencontré le directeur général du Port de Tanit, 60 km au Nord de Nouakchott, sur les bords de l’océan atlantique.

Ils ont exposé au directeur leur projet de construction d’une véritable cité au bord de cet océan pour le bien-être de ceux qui veulent s’installer à côté de leur travail.

Des infrastructures comme les habitations , des boutiques et centres commerciaux rentrent dans leur ambitieux projet. « the Tanit City » sera construit sur la superficie existant entre le Port de Tanit et le goudron menant vers Nouadhibou.

Elle sera composée de plus de 1500 unités d’habitations, plus de 600 boutiques ; le tout entouré de zones d’éducation des enfants et sanitaires, des places vertes pour protéger l’environnement , une mosquée, des marchés , des avenues et des places de détente ainsi qu’un terrain sportif.

Toujours dans le cadre des investissements au profit du Port de Tanit, le directeur général du Port de Tanit, M.Ahmed Ould KHATTRY, vient de signer mardi 26 septembre un protocole d’accord avec le groupe d’investissement émirati « Talk », représenté par le directeur des projets du groupe, M.Ahmed HASSEM.

Ould KLATTRY a exprimé l’espoir que ce mémorandum permette au groupe d’exploiter les « opportunités d’investissement prometteuses » du port, avant de présenter les facilités fournies par l’Etat afin d’encourager les investisseurs dans ce pôle de développement qu’est le Port de Tanit.

Le directeur des projets du groupe émirati a confirmé la volonté de Talk de commencer immédiatement à travailler et de coopérer avec l’administration portuaire dans des domaines qui incluent le protocole d’accord, en particulier l’investissement, le développement portuaire et l’amélioration des services.

Enfin, soulignons qu’aux dernières nouvelles, le directeur général et son staff ont tenu une réunion de travail avec le président du Conseil des Hommes d’Affaires Algériens et Mauritaniens Mr Youssouf El Ghazi.

Cette réunion avait pour but de voir les possibilités offertes par le Port de Tanit aux investisseurs qui souhaitent s’installer dans la zone portuaire et ses environs.

Grâce au code des investissements qui institue Tanit comme Pôle de Développement Économique (PDE) ou Zone Économique Spéciale (ZES), tout investisseur qui s’installe dans la zone du port de Tanit pourra bénéficier des avantages suivants :

– proximité de Nouakchott (60km)

– installation à proximité de la route nationale reliant Nouakchott -Nouadhibou.

– 30km de l’aéroport international Oum Tounsy

– Possibilités d’acquérir des terrains par bail sur 99 à 1,5 dollar américain par m2 et par an grâce au domaine portuer de Tanit.

– exonération des droits douaniers sur l’ensemble des équipements du projet

– exonération fiscale sur l’impôt sur le bénéfice pendant 8 ans.

– disponibilité d’un réseau électrique puissant

– connexion internet par fibre optique

– une équipe dynamique et conseillers en investissement disponibles 5 jours sur 7.

Alors Wait and See

Pour nordinfo

Synthèse A.S

nordinfo