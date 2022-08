Nouakchott : Une délégation ministérielle s’est enquise des opérations de drainage

Nouakchott : Une délégation ministérielle s’est enquise de l’état d’avancement des opérations de drainage des eaux pluviales.

Une délégation ministérielle composée des ministres de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Hydraulique et de l’Assainissement Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine et M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar s’est enquise vendredi de l’état d’avancement des opérations de drainage des eaux pluviales à Nouakchott.

Au cours de la visite, la délégation a visité les carrefours de Nouakchott Ouest et Nouakchott-Nord et les points de captage dans les zones basses, notamment le carrefour Aîn Taleh-Capec Dar El Barka et Hay Essaken-Soukouk. La moughtaa de Teyaret, des dizaines de citernes de l’Office national de l’assainissement (ONAS) et de la délégation générale de sécurité civile et de gestion des crises ont été opérationnelles dès les premières heures de la journée.

Elle a visité, également cité plage où des citernes de l’ONAS, de la Région de Nouakchott et la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises(DGSCGC) ainsi les communes et les autres institutions concernées.

Dans une déclaration à AMI lors de la visite, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a souligné dans une déclaration à l’AMI que le but de sa visite était d’enquêter sur les dommages causés aux communautés touchées par les eaux des précipitations et les opérations d’aspiration, selon le plan mis sur pied il y a deux jours, en partenariat avec l’Assainissement et le Pompage de la capitale, avec les Walis et d’autres acteurs.

« Le nouveau plan prévoit le renforcement des différents mécanismes d’intervention de pompage pour la DGSCGC, l’ONAS et d’autres acteurs impliqués dans les opérations de pompage, comme la Région de Nouakchott, qui est impliquée dans les opérations courantes de cette flotte, ainsi qu’en collaboration avec d’autres États et municipalités », a-t-il conclu.

