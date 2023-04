Nouakchott-Sud : réunion des cadres Insaf pour une campagne électorale effective.

Les cadres du parti au pouvoir (Insaf) au niveau de Nouakchott-Sud ont tenu, vendredi, une réunion de travail sur invitation du candidat pour la députation de Nouakchott, M. Mokhtar Ould Khalifa.

Cette première rencontre s’est déroulée en présence de la tête de liste pour la députation, Me Maimouna Ahmed Salem, du fédéral du parti, M. Saleck Ould Jiddou, des présidents des sections dans les Moughataa de Riad, Arafat et El Mina, des candidats aux municipales et législatives et des acteurs politiques dudit parti.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le député Mokhtar Ould Khalifa a déclaré que la rencontre à pour principal objectif de préparer la campagne électorale. « Nous devons faire de façon qu’elle soit objective, organisée et engagée afin qu’elle garanti les résultats attendus par l’ensemble », a-t-il précisé.

Et Ould Khalifa de poursuivre que tous les acteurs et militants doivent mettre en relief que la force du parti est la réussite de toutes ses listes.

Il a affirmé que la force du parti c’est son unité. « La coordination de nos efforts et de nos actions va garantir le bon fonctionnement des institutions », explique le candidat.

C’était l’occasion pour les participants d’intervenir sur les points évoqués par le député Ould Khalifa. Les principales interventions des uns et des autres ont porté sur la concertation et la coordination pour des résultats positifs à la fin des élections (municipales, législative set régionales) prochaines.

Ils ont abondé dans le même sens en insistant sur la mise en place d’un plan technique pour une campagne électorale effective et productive.

Pour rappel, c’est autour d’un ftour que les participants ont insisté sur la conjugaison des efforts en cette période de pré campagne. Pour rappel, cette première rencontre a été couronnée de succès.

Par Aboubakrine SIDI

Source: futureafrique