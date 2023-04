Mauritanie: le Parti au pouvoir INSAF, toujours indécis !

“L’interminable est la spécialité des indécis.”

Emil Michel Cioran / De l’inconvénient d’être né

L’indécision dans le choix du candidat semble être le problème récurrent dans les futures élections régionales, législatives et surtout municipales. De plus en plus des commissions sont présumées opérer tardivement dans la nuit leur choix. Ce phenomène s’amplifie. C’ est notamment le cas du parti INSAF à Nouadhibou après_ la nuit blanche au palais ocre.

Le Parti INSAF a une nouvelle fois choisi un cinquième candidat au poste de maire de la municipalité de Nouadhibou, dans la cinquième nomination au même poste en environ deux semaines.

Il s’agit du directeur général adjoint de l’Agence de Promotion des investissements en Mauritanie, Ahmed Ould Khatry.

Insaf, qui a du cactus, avait signé son premier choix pour l’actuel maire El Gassem Ould Bilali pour le poste, mais ce dernier a refusé pour des raisons qui ne sont pas claires.

Le parti a par la suite annoncé la candidature de Cheikh Abbe Hamoui au poste de maire de Nouadhibou, avant de retirer sa candidature et de choisir à la place l’ancien ministre et actuel Directeur Général de l’Etablissement du port de la baie du repos à Nouadhibou, Taleb Ould Sid’ahmed.

Le parti a par la suite retiré la candidature d’Ould Sid’ahmed afin de restaurer la confiance en Hamoui et de le nommer à nouveau au poste.

Hier soir, il a été officiellement annoncé que la candidature d’El Hamoui avait été retirée pour des raisons que la raison ignore, et la candidature d’Ould Khatri au poste de maire de Nouadhibou avait été officiellement annoncée.

Le seul problème avec Ahmed Ould Khatri est qu’il n’est pas un résident de Nouadhibou, il n’est pas venu dans la ville depuis au moins six mois et il doit signer une fausse déclaration de résidence par le maire sortant Elghassem Ould Belali et ce dernier, est son adversaire numéro un.

Ahmed Ould Bettar