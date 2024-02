Nouakchott : Ouverture du 10è Congrès National de Cardiologie

Le 10ème Congrès National de la Société Mauritanienne de Cardiologie s’est ouvert jeudi soir à l’Ancien Palais des Congrès.

À travers cette manifestation annuelle, les organisateurs œuvrent à approfondir la recherche sur tous les problèmes cardiovasculaires, et à faire profiter les équipes médicales nationales des compétences et des expertises étrangères dans cette discipline.

50 spécialistes et experts du domaine, venus de dix pays du Maghreb, d’Arabie Saoudite, de pays d’Afrique de l’Ouest, de France et d’Italie, participeront à la conférence.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi Mouknass, a exprimé sa joie d’assister à la dixième conférence annuelle de cardiologie en Mauritanie, qui traduit le grand soin apporté par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le gouvernement de Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, à cette importante spécialité.

Elle a salué la volonté et la détermination des acteurs du secteur symbolisées par cette rencontre annuelle d’accompagner les derniers développements des sciences et de la technologie dans le domaine de la santé pour en faire bénéficier le pays.

Elle a déclaré qu’en plus du diagnostic des points faibles et de la découverte des nouvelles opportunités d’amélioration à la lumière de l’accélération des progrès scientifiques et technologiques, cette réunion sera l’occasion d’un enrichissement mutuel, d’une solidarité et d’un engagement renouvelé pour obtenir plus de succès.

Mme Naha Hamdi Mouknass a relevé que les maladies cardiovasculaires ont posé un défi insoluble en Mauritanie au fil des ans, car il a fallu évacuer des patients à l’étranger pour traiter certains cas complexes, ce qui met à rude épreuve les ressources de l’État et représente des charges matérielles, en plus de la souffrance physique et morale des patients et de leurs accompagnants.

Elle a souligné que le pays dispose désormais d’un centre de maladies cardiovasculaires entièrement équipé avec des staffs nationaux et des compétences qui prennent en charge le patient dès son arrivée à l’hôpital, depuis la consultation jusqu’aux opérations cardiaques les plus précises et les plus complexes, si nécessaire.

Elle a expliqué qu’avec cette participation qualitative, et cet esprit de persévérance qui caractérise la Société mauritanienne de cardiologie à travers ses contributions qualitatives à la promotion et au développement du domaine de la cardiologie, les résultats de la présente session seront exceptionnels.

La ministre a enfin réaffirmé que son secteur ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations émanant de la conférence.

Pour sa part, le président de la Société mauritanienne de cardiologie, Khaled Ould Bey, a exprimé sa joie de constater cette présence distinguée à cette édition, expliquant que la conférence comprend 18 sessions scientifiques, en plus de 10 ateliers pratiques.

Il a souligné que les sessions programmés aborderont les derniers développements en matière de cardiopathie interventionnelle, d’hypertension, de faiblesse du muscle cardiaque, en plus de la cardiorymographie, de l’imagerie cardiovasculaire, de la chirurgie cardiovasculaire et de la réadaptation cardiaque.

Il a indiqué que l’association a organisé des cours pour les jeunes médecins sur l’ECG, en plus d’un cours pour les travailleurs paramédicaux, cette année sous le slogan « Hygiène hospitalière et qualité des traitements ».

L’ouverture de la conférence s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de la Santé, du Wali de Nouakchott Sud, du Président du Corps National des Médecins et de plusieurs responsables du Ministère de la Santé.

AMI