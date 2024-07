Nouakchott : outrage à Parlementaire !

Les basses habitudes, sont-elles têtues et ancrées chez nos forces de l’ordre ? Vouloir humilier, torturer moralement et physiquement est le lot quotidien de nos limiers contrairement à la mission qui leur est assignée : défendre, sécuriser et protéger les citoyens en tout temps et lieux ! Les violences physiques et verbales à l’encontre de l’honorable députée Ghame Achour vient encore une fois de plus grossir le grand catalogue de bavures de nos forces sécuritaires. Cette énorme bourde devrait interpeller tous les Mauritaniens épris de justice et particulièrement nos parlementaires. En effet, l’honorable députée était dans l’exercice de ses fonctions en tant que parlementaire, elle a le droit de se poser des questions par rapport à n’importe quel dossier impliquant l’État et le fait d’accompagner des citoyens réclamant la justice pour les cinq martyrs de Kaédi n’était -il pas une cause noble ?

Plusieurs personnes s’interrogent par rapport aux agissements de nos forces de l’ordre pourquoi ces excès de zèle ? Est-ce dû au défaut de formation ou aux consignes données au préalable ou à un règlement de comptes ? Sinon n’est-il pas grave de molester une femme parlementaire de la part d’un officier de police judiciaire ?

La bienséance, le civisme et notre culture islamique, ne nous ont -ils pas assez enseigné que la femme est faible et méritait toute notre protection et que lever la main sur une femme est une bassesse pour un homme ?

Toujours est -il que notre Assemblée nationale a l’obligation de dénoncer ce cas d’outrage et d’accompagner la victime afin que justice soit faite sinon l’immunité parlementaire d’un député ne vaudrait pas mieux que son écharpe ?

Affaire à suivre !

Pour Rapideinfo, Yahya Niane