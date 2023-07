Nouakchott : le Député Ould Bellali reçu par le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement , M. Ismaël Abdel Vetah a reçu, vendredi, dans son bureau à Nouakchott, le député-maire de Nouadhibou, M. EL Ghassem BELLALI.

Ont assisté à l’audience, M. Moulaye Hacen Ahmedou, conseiller chargé de l’eau en milieu urbain, M.Salah Dine, conseiller chargé de l’information et de la communication, M. Salah Dine Bebah, directeur de l’eau et M. Bah Vall Mahfoudh, directeur adjoint de la société nationale de l’Eau.

Au cours de l’entretien, le ministre a informé le Député-maire des efforts entrepris par les services pour ravitailler la ville en eau potable.

Des travaux sont en cours pour augmenter la capacité en eau de 2000m3/ jour à partir de l’un des puits de Boulenouar afin que la capacité atteigne pour la ville 24.000m3, a-t-il ajouté.

Et le ministre de poursuivre que : les efforts engagés seront multipliés dans les prochains jours pour terminer les travaux au niveau de la nouvelle station de dessalement des eaux de la mer d’une capacité de 5000m3/Jour.

M. Ismael Abdel Vetah a précisé que toutes les démarches entreprises visent à résoudre le problème d’approvisionnement de Nouadhibou en eau potable en attendant la fin des travaux au niveau du « Projet alimentation ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boulenouar », dont le coup d’envoi des travaux a été donné, le 23 décembre 2022, par le Président M. Mohamed Cheikh El Ghazouani.

De ce fait, le Député-maire, Ould Bellali s’est réjoui de cet entretien qui traduit la politique de la décentralisation et l’implication des autorités administratives et des élus dans la prise des décisions. Ceci,dit-il, « démontre l’importance des choses et leur impact sur la vie des citoyens ».

Pour rappel, Ould Bellali avait évoqué avec preuves la pénurie d’eau à Nouadhibou lors de la plénière du jeudi dernier devant le ministre des affaires économiques, M. Isselmou Ould Mohamed M’Bady. Il a avait insisté sur le fait que des solutions adéquates et définitives doivent être apportées pour que chaque famille à Nouadhibou ait de l’eau courante.

Synthèse A.SIDI

