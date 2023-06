Notre vision DOIT ÊTRE !

Comme tous les citoyens de ce pays, nous aspirons tous au bonheur, au bien-être et à un avenir meilleur pour notre pays la Mauritanie .

Pour cela, il faudra rompre avec les habitudes du passé.

Il faudra :

– Nous réconcilier avec nous-même et avec notre histoire ;

– Initier le processus de développement et ce sur tous les plans (politique, économique, sociale et culturelle .

– Assurer les libertés, toutes les libertés ;

– Faire vivre la démocratie, abandonner définitivement la culture du tribalisme hérité du passé ;

– Installer un Etat-nation qui accepte son unité dans la diversité à travers une

décentralisation réelle. Cette décentralisation devrait être à la base d’un partage

équitable du savoir et l’avoir ;

– Permettre la maîtrise de l’exploitation de nos ressources et richesses naturelles.

Le but est qu’à terme, la Mauritanie soit effectivement une vraie république, un réel

État-Nation, avec un peuple réconcilié avec lui-même et avec son histoire, fière de son identité, de sa diversité, formée et informée, bénéficiant du développement et de

l’exploitation de ses ressources naturelles.

comme disait le président Kennedy :

» Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays »

Abdoulaziz DEME

Paris le 08 Juin 2023