Non au blocage des réseaux d’Internet et des réseaux sociaux en Mauritanie !

Nous vous écrivons afin de vous demander de maintenir la connexion internet et débloquer l’accès aux réseaux sociaux .

Le gouvernement ne doit pas imposer un blocage des plateformes de réseaux sociaux. Nous vous demandons de ne pas bloquer Internet ni les réseaux sociaux.

Les recherches récentes montrent que coupures d’Internet et la violence vont de pair.

Celles-ci perturbent la libre circulation de l’information et posent un voile opaque sur d’éventuelles violations des droits humains. Les journalistes et les professionnels des médias ne peuvent pas contacter leurs sources, rassembler des informations ou archiver des reportages sans outils de communication numériques. Injustifiées quelqu’en soient les raisons, les coupures d’Internet empêchent l’accès à des informations vitales, au commerce électronique et aux services d’urgence, plongeant des communautés entières dans la peur.

Elles perturbent également le bon fonctionnement des petites entreprises mauritaniennes et étrangères et surtout le développement économique.

Abdoulaziz DEME

Le 10 Mars 2023