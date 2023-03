« les fugitifs seront tous retrouvés » le porte-parole du gouvernement

Interrogé sur l’évolution de la situation depuis que les détenus terroristes se sont évadés de la prison centrale de Nouakchott, le porte-parole du gouvernement a relativisé les choses, affirmant que toutes les prisons du monde présentent des failles que les détenus tentent de surmonter.

Dans de tels cas, les autorités de sécurité agissent à deux niveaux, a-t-il dit. La première implique une enquête interne pour déterminer les circonstances de l’évasion, les responsabilités et s’assurer que cela ne se reproduise plus. Le deuxième problème, a-t-il dit, est de retrouver les fugitifs, qui seront tous retrouvés. Il a noté que la Mauritanie était un pays régi par l’état de droit et respectait les droits de l’homme de toutes les parties, y compris ceux des prisonniers.

Concernant l’incident qui a conduit à la coupure de l’Internet mobile (4G), le porte-parole du gouvernement a souligné que les questions de sécurité passent avant tout. Conscient des désagréments occasionnés, il a précisé qu’il serait rétabli dans les plus brefs délais. Cependant, il rappelle que le Wifi était toujours accessible.