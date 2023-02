Mourabitoune : Autour de l’actu avec MAITRE GOURMO LO

La chaîne Mourabitoune TV a invité Me Lo Gourmo Abdoul, Membre du Collectif des avocats de l’Etat, sur son plateau ce dimanche 05 fevrier à

19h GMT, à propos du procès en cours de l’ancien Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz.

Me Lo Gourmo Abdoul donne une évaluation du déroulement du procès, cite l’article 153, crimes économiques et renvoi de l’affaire dans un tribunal criminel spécialisé tout en niant l’existence d’un règlement de compte politique avec l’ancien président.

Le président du Tribunal pénal spécial de lutte contre les crimes de corruption, le juge Amar Ould Mohamed Lemine a, pour rappel, rendu une ordonnance rejetant la demande de libération provisoire de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

La défense du prévenu, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait déposé une requête auprès du Tribunal pour la mise en liberté provisoire de son client. Me Lo Gourmo Abdoul à cœur ouvert revient sur cette décision et sur ses propos sur BBC.