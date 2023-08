Mort de dizaines de migrants au large de l’Afrique de l’Ouest

Quatre autorités nationales et Frontex, l’agence de surveillance des frontières de l’Union européenne, n’ont pas fait « suffisamment » pour empêcher la mort de dizaines de migrants au large de l’Afrique de l’Ouest, bien qu’elles aient été prévenues de la présence du bateau des semaines à l’avance, a affirmé vendredi une ONG espagnole de défense des droits de l’homme.

Au moins 60 personnes seraient mortes après le sauvetage du bateau au large du Cap-Vert, a déclaré jeudi à CNN l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’ONG Caminando Fronteras (Walking Borders) évalue le bilan à 92 morts, ajoutant qu’elle estime que 130 personnes se trouvaient à bord du bateau au moment de son départ du Sénégal.

Les familles de certains des passagers ont contacté Caminando Fronteras le 20 juillet, se disant inquiets car leurs proches avaient quitté le Sénégal pour les îles Canaries dix jours plus tôt et n’avaient pas touché terre, selon la fondatrice et directrice de l’organisation Helena Maleno Garson.

Au moins 60 migrants seraient morts dans un accident de bateau au Cap-Vert

Garson a déclaré à CNN que Caminando Fronteras avait informé les autorités espagnoles, sénégalaises, mauritaniennes et marocaines de la situation le 20 juillet.

« Les survivants ont expliqué qu’ils n’avaient plus de pétrole et qu’ils n’avaient pas assez de nourriture et d’eau. Les gens sont morts un par un. Si [les autorités] étaient restées et les avaient recherchés, personne ne serait mort », a-t-elle déclaré.

Garson a également affirmé que l’agence de surveillance des frontières de l’Union européenne, Frontex, était active dans la région, coopérant avec les marines du Sénégal et de la Mauritanie. Elle affirme que même si les patrouilleurs recherchent des bateaux dans la zone et surveillent les itinéraires des migrants, ils ne fournissent pas d’assistance en cas de besoin.

« L’Europe politique a laissé des gens mourir. C’est simple. Si vous ne les recherchez pas et ne les sauvegardez pas, c’est ce qui arrive », a ajouté Garcón.

Dans une déclaration précédente, Caminando Fronteras a déclaré qu’il était « conscient qu’un effort de recherche avait effectivement été fait, même si nous estimons que cela n’était pas suffisant ». L’ONG a déclaré que les bateaux pouvaient facilement se perdre ou s’égarer le long de la route et avait « demandé davantage de moyens de recherche qui pourraient sauver davantage de vies, mais aucune réponse de la part des autorités ».

CNN a contacté les autorités compétentes en Espagne, au Sénégal, au Maroc, en Mauritanie et Frontex pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Source : cnn.com