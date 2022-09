Monsieur Adama Bocar Sokho, viendra-t-il au bout des défis du secteur éducatif ?

Le secteur éducatif a fait couler beaucoup d’encre ces deux dernières décennies pour multiples raisons qui ont engendré une baisse considérable du niveau de l’élève mauritanien : défauts de formations et baisse du niveau des enseignants,curriculum inadapté , qualité de l’enseignement faible voire nul et baisse du niveau de l’élève mauritanien à tous les niveaux du cursus … Face à cette situation critique, la nomination du technocrate Adama Bocar Sokho au début du mandat de son excellence Ghazaouni a été saluée par bon nombre de Mauritaniens qui ne savaient plus à quel saint se vouer comme salutaire. Les défis étaient nombreux et Monsieur Sokho avait sillonné et écouté tous les acteurs du service, et ce, de la chaine de pilotage au terrain pour vivre et voir la réalité de l’enseignant sur le terrain ! Se rendant compte qu’on ne peut jamais réformer avec du vieux, Monsieur Sokho avait entamé un remue –ménage envie de poser les premiers jalons de la Réforme du Système éducatif. Mais hélas, Monsieur Sokho avait été dessaisi du Ministère de l’ Enseignement fondamental et de la Réforme du Systéme éducatif à cause de la Réunification du Fondamental et du Secondaire !

Aujourd’hui, beaucoup d’observateurs voient dans la reprise de Monsieur Sokho des rênes de l’Éducation une marque de confiance du Président de la République dans le but de rompre avec les trois ans de débrayages intempestifs observés par les enseignants du fondamental et du secondaire .

Les défis à relever sont nombreux et imposent du courage de la part du Ministre afin de rompre avec l’inertie et le clientélisme qui prévalent au sein du ministère qui est plus géré par des retraités qui bloquent toutes velléités allant dans le sens de revaloriser l’enseignant en posant des véritables critères en vue du mérite.

Monsieur Sokho, saura-t-il satisfaire les doléances des syndicats de l’ÉDUCATION et impliquer les oubliés et les marginalisés dans tout l’organigramme à savoir les INSPECTEURS DES CIRCONSCRIPTIONS qui sont omis partout ?

Y. N pour Rapide info, correspodant à Kaédi