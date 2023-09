Mondial 2026 (Q) : le Soudan et la Mauritanie en novembre pour les Léopards (calendrier complet)

Les Léopards sont fixés, depuis le 29 aout, sur le calendrier des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026. Selon la combinaison de matchs publiée par la CAF, la quête du ticket pour le Mexique, les États-Unis ou le Canada débutera la semaine du 13 au 21 novembre. Les Léopards affronteront tour à tour les Mourabitounes de la Mauritanie à Kinshasa avant de se déplacer au Soudan pour la deuxième journée.

Les chocs face au Sénégal de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy interviendront lors de la 3e journée, en juin 2024 à Diamniadio, et la 8e journée à Kinshasa en septembre 2025. Les Léopards clôtureront leur campagne à domicile contre le Soudan en octobre 2025.

Calendrier de la phase des groupes pour les Léopards

13 – 21 novembre 2023

Première journée : RDC vs Mauritanie

Deuxième journée : Soudan vs RDC

3-11 juin 2024

Troisième journée : Sénégal vs RDC

Quatrième journée : RDC vs Togo

17-25 mars 2025

Cinquième journée : RDC vs Soudan du Sud

Sixième journée : Mauritanie vs RDC

1-9 septembre 2025

Septième journée : Soudan du Sud vs RDC

Huitième journée : RDC – Sénégal

6-14 octobre 2025

Neuvième journée : Togo – RDC

Dixième journée : RDC – Soudan

FootRDC