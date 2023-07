Éliminatoires de la Coupe du monde 2026: tous les groupes de la zone Afrique après le tirage au sort

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les 54 sélections en lice sont réparties en neuf groupes de six équipes chacun.

Basés sur le dernier classement Fifa, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Mali et la Côte d’Ivoire ont hérité du statut de tête de série et étaient assurés de ne pas tomber dans le même groupe en étant dans le chapeau 1. En revanche, des sélections comme le Ghana, la RD Congo ou encore le Burkina Faso, ont dû se contenter du chapeau deux et par conséquent affronter une tête de série.

L’édition 2026 du Mondial aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique et se jouera à 48 équipes pour la première fois, au lieu de 32. Cet élargissement va permettre au continent africain d’envoyer 9 à 10 représentants contre 5 auparavant.

Les 54 sélections en lice sont réparties en neuf groupes de 6 équipes chacun. Les premiers de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un minichampionnat qui permettra à son vainqueur de prendre part aux barrages intercontinentaux

Un long chemin pour le dixième ticket

L’Afrique pourrait donc avoir dix représentants pour la Coupe du monde. Cependant, l’heureux élu devra faire un véritable chemin de croix pour espérer décrocher le fameux sésame. Cela commencera par un minitournoi entre les quatre meilleurs deuxièmes parmi les neuf poules. L’équipe qui en sortira vainqueur après avoir disputé une-demi-finale et une finale rejoindra un pool de barragistes composées de six équipes issues des qualifications en Asie, Océanie, et Amérique centrale. Deux équipes sortiront de ces barrages intercontinentaux pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Pour l’équipe africaine, il faudra gagner deux autres rencontres pour enfin valider cette fameuse dixième place pour le continent.

Le tirage au sort :

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie / Maroc

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d’Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali

Vous pensez quoi du groupe de votre nation ? 🤔 Faisable pour aller décrocher cette première place synonyme de qualification à la Coupe du Monde 2026 ? https://t.co/RIPJHo5gIB — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) July 13, 2023

Texte par : Farid Achache

Source: RFI