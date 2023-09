Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, un Président humain

Parce que la vérité doit être dite, il est nécessaire de se référer en temps opportun aux occasions qui inspirent la fierté, le bonheur et la joie, et notre conversation porte cette fois sur la morale et le comportement.

Il y avait de nombreuses qualités chez Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, la qualité la plus importante héritée peut-être de sa famille, de ce noble homme était celle de l’humilité, peut-être « par humilité, Dieu l’a élevé ».

La stature de ce président a grandi au niveau national et mondial, et son amour a grandi dans le cœur de ce peuple fidèle et dévoué, connu pour son hospitalité légendaire.

En août 2022, la ville de Kaedi a été frappée par de fortes pluies, faisant des blessés et de nombreuses pertes matérielles. Les gens ont vu cet humble président parmi les habitants de la ville de Kaedi.

Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a été vu debout avec un simple citoyen en civil (photo), de la même manière où j’avais passé une journée avec lui, il y a plus de deux décennies, dans une cabane faite de bois de terre et de paille. Oui, il est toujours le même Ghazouani.

Humble président

Cet humble président qui se souciait des sentiments de son peuple fidèle a été vu arrêtant son convoi et descendant pour aider à sauver une voiture civile en détresse, puis a été vu poussant la voiture vers l’avant et refusant de quitter les lieux avant d’assurer la sécurité de la voiture et de ses passagers. .

L’heure est maintenant aux questions audacieuses, ou plutôt franches, la première étant : le président, fait-il ces choses simplement pour un « agenda caché » ou pour rechercher la gloire, et la réponse est non, et mille fois non, car il aurait pu ordonner, ou dans un meilleur langage, exiger que les forces armées, la sécurité publique et les dirigeants fassent leur devoir envers la population dans de telles crises.

Que le président recherche la popularité auprès de son pays et de son peuple, la réponse est non, et mille fois non, car la popularité du Président dépasse l’imagination des gens et est loin d’être transformée en film, mais sa sa moralité, sa noblesse où la générosité, l’humilité et l’humanité sont démontrées par son leadership.

Que nos cœurs se réjouissent lorsque nous voyons le président de la République et que nous le voyons se promener parmi le peuple, vérifiant son état entre visites privées et publiques.

Chers Citoyens de la Mauritanie profonde, félicitations à cet humble Président qui a partagé votre douleur pendant la canicule.

Président humain, félicitations à vous et à votre généreux peuple pour cette relation basée sur l’amour véritable, le respect mutuel et l’appréciation.

Ahmed Ould Bettar