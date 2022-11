Mohamed Ould Abdel Aziz est de retour à Nouakchott. Il y a des raisons que la raison ignore!

« Il réconforte ceux qui parient qu’il reviendra et dément ceux qui jurent qu’il demandera l’asile en Europe ! », rapporte l’Authentique.

En effet, l’ancien président Ould Abdel Aziz est rentré à Nouakchott depuis dimanche. Comme à son habitude, après avoir passé les contrôles de police, il a été accueilli à l’aéroport par sa famille et il s’est engouffré dans sa voiture pour rejoindre sa résidence de Ksar-Ouest à côté du marché des femmes, rapporte les mêmes sources.

A l’étranger, l’ex-président s’est rendu dans trois pays : la France, où il a subi une visite médicale et a eu des contacts avec une filiale de Flams, et la Turquie, où il s’enquérait de « ses biens matériels » et la Belgique où il a fait des rencontres avec la diaspora et où l’idée de son exil à Bruxelles n’était pas écartée. Son retour à Nouakchott coïncide avec l’arrivée à Nouakchott de Charles Michel.

Selon certains de ses proches, l’homme est rentré au pays pour jouer « son rôle » sur la scène politique nationale, œuvrant à fournir des candidats aux échéances électorales.

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz sera jugé devant un tribunal correctionnel avec 11 autres dignitaires de son régime pour « corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite ». Une information confirmée par l’avocat de l’ancien chef de l’Etat.

Pour Mohamed Ould Abdel Aziz, tout le procès contre lui s’apparente à une « liquidation ». L’ancien président a toujours refusé de répondre aux questions du juge.

À la suite d’une commission d’enquête parlementaire, des magistrats ont saisi en 2020 les pouvoirs de l’ancien chef de l’État pendant une décennie, notamment sa gestion des revenus pétroliers, les ventes de biens immobiliers de l’État, la liquidation de sociétés cotées approvisionnant le pays en denrées alimentaires et d’une société de pêche chinoise.

Mohamed Ould Abdelaziz est désormais libre. Le contrôle judiciaire dont l’ancien président faisait l’objet depuis juin 2021 a été annulé dans la soirée du 7 septembre 2022. Son successeur, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani s’est toujours tenu à l’écart des poursuites judiciaires engagées contre lui. Il estime que ce n’est pas sa tasse de thé!