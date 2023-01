Mohamed Ould Abdel Aziz est apparu mardi dans une émission en direct.

Ould Abdel Aziz est apparu mardi dans une émission en direct sur sa page Facebook, critiquant et bombardant durement le régime actuel, en particulier le président Ghazouani, le ministre de l’Intérieur Mohamed Ould Ahmed Ould Mohammad Lemine et son frère, l’ancien ministre Mohammad Mahmoud Ould Mohammad Lemine.

L’ancien président a commencé par aborder son prochain procès pour corruption, blanchiment d’argent et trafic d’influence, déclarant qu’il s’agissait d’un « procès purement politique », rappelant que son problème n’était pas le pouvoir judiciaire mais le pouvoir exécutif, en particulier le Ministre de l’Intérieur.

De plus, l’ex-président a confirmé que l’ancien ministre de la justice Haimoud Ould Ramdane avait été limogé parce qu’il avait dit à l’actuel président de la république que les « documents » contre lui ne contenaient rien d’incriminant. Il a ajouté que la scène s’était déroulée en présence du directeur de cabinet du président et d’un autre ministre. Ould Abdel Aziz a conclu en disant que quiconque oserait dire que son cas était politique s’exposerait à des représailles, notant que les fonctionnaires risquent de perdre leur emploi tandis que les hommes d’affaires devront faire face à des contrôles fiscaux et à de lourdes amendes.

A noter que « thoueib el tel Oualata » est au courant que Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s’est tenu à l’écart des poursuites judiciaires à l’encontre de son prédécesseur.