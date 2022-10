Mohamed Ould Abd El Aziz se contente de botter en touche.

Visiblement, l’ex chef de l’Etat Mohamed Ould Abd El Aziz n’a pas mis à jour sa définition de la corruption. Pour lui, la corruption se réduit à piquer dans la caisse et à partir de cette conception délibérément réductrice, il considère, avec un aplomb à revendre, qu’il n’a rien à se reprocher.

A chaque fois qu’on lui pose la question sur l’origine de sa fortune météorique, il ne répond jamais et se contente de botter en touche.

En réalité, Ould Abd El Aziz sait très bien que voler vulgairement de la caisse relève de la préhistoire de la corruption et que le sens moderne de la corruption comprend des formes subtiles et variées, dont notamment l’enrichissement sans cause et le trafic d’influence. Et c’est là où l’opinion et la justice attendent ses explications.

Mohamed El Mounir