Mohamed Bilal : « la Mauritanie et le Maroc sont déterminés à promouvoir leurs relations bilatérales »

Mohamed Bilal Messaoud , le premier ministre mauritanien a déclaré vendredi à Rabat que la Mauritanie et le Maroc sont déterminés à porter leur coopération bilatérale au plus haut niveau, vers des horizons plus larges, afin de répondre aux espoirs et les aspirations des deux peuples frères pour leur bien-être.

Intervenant à l’ouverture des travaux de la 8ème session de la haute commission mixte de coopération mauritano-marocaine aux côtés du chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, ould Bilal a dit que « les liens de fraternité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères sont intimes et forts, basés sur de solides fondements spirituels et un long processus de solidarité et de coopération bilatérale dans tous les domaines ».

Le premier ministre a souligné que la tenue de la session, riche en programmes, reflète la vision éclairée et les orientations des dirigeants des deux pays, le président de la république, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son frère Sa Majesté le roi Mohamed VI ainsi que leur ferme volonté de rehausser le niveau de la coopération entre la Mauritanie et le Maroc.

Par ailleurs, le premier Ministre mauritanien a noté que cette rencontre constitue l’occasion de renforcer l’action commune à travers l’actualisation et l’élargissement des instruments de coopération, en incitant les acteurs privés à multiplier les initiatives et à saisir les opportunités d’investissement et le partenariat potentiel dans les deux pays.

Concluant son intervention ould Bilal a dit que les résolutions qui seront prises à l’issue de la session devront enclencher une nouvelle dynamique en ce sens.

Sahara Médias