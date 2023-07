Mohamed Abdallahi Louly, ministre de la transformation numérique

La Présidence de la République a rendu public, aujourd’hui, un décret présidentiel portant la nomination, sur proposition du Premier Ministre, de Monsieur Mohamed Abdallahi Ould LOULY, Ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration.

Agé de 43 ans, Monsieur le Ministre a 2 décennies d’expérience professionnelle dans des postes techniques et managériaux d’entreprises numériques privées. Il accompagne le processus de numérisation de la Mauritanie, depuis son lancement. Un accompagnement qu’il a mené, notamment à travers une entreprise privée dont il est le fondateur et le Directeur Général, depuis sa création en 2006 pour fournir des solutions et des services numériques. Une entreprise qui réalise de bons résultats sur le marché numérique mauritanien et dont la performance attire l’attention des clients et observateurs.

Jusqu’à sa nomination aujourd’hui, Monsieur le Ministre était membre du bureau du Club des Entrepreneurs de Mauritanie, membre du Haut Conseil d’Investissement en Mauritanie et Vice-président de la section Transformation numérique et Innovation de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM).

Monsieur Le Ministre LOULY est Consultant expert en développement des systèmes d’information et conception solutions de transformation digitale et en gestion des équipes développeurs. Il est également chercheur dans le domaine académique du Business & Management notamment en stratégies de transformation digitale et l’écosystème des PME.

Source: mtnima.gov.mr