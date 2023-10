Mobilisation des ressources nationales : la CEA forme les experts mauritaniens en collaboration avec la Direction Générale des Impôts.

Nouakchott, 13 octobre 2023 (CEA) – Le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) a conclu aujourd’hui à Nouakchott les travaux d’un atelier de renforcement de capacités sur le modèle de convention de double imposition.

Organisée dans le cadre de la collaboration de la CEA avec la Direction Générale des Impôts (DGI) relevant du ministère des Finances mauritanien, la formation avait pour but de renforcer la maitrise des responsables de la taxation sur des thématiques telles que le modèle de convention fiscale de l’ONU, la négociation de conventions fiscales, les traités de double imposition et les retenues d’impôts.

L’atelier a été l’occasion de renforcer l’expertise pratique des responsables mauritaniens en matière de conventions fiscales internationales et de les doter d’informations et de stratégies à même de renforcer l’efficacité des négociations et mises en œuvre. Les responsables mauritaniens ont appris à évaluer les conventions de double imposition existantes et futures à la lumière des évolutions et des meilleures pratiques fiscales internationales.

L’objectif de la formation était par ailleurs de permettre aux responsables nationaux de mieux comprendre les liens entre systèmes internationaux et loi nationales en matière de taxation, l’importance de la signature d’accords de taxation avec d’autres pays ainsi que les modalités de mise en œuvre des articles du modèle de convention fiscale de l’ONU dans le cadre des transactions transfrontalières.

Organisés à l’intention de hauts responsables mauritaniens chargés des questions de taxation, les travaux ont été par ailleurs l’occasion pour ces derniers d’échanger avec des experts onusiens sur diverses problématiques du moment.

Caractérisée par une structure des exportations essentiellement fondée sur les matières premières, la Mauritanie est souvent exposée aux fluctuations de prix à l’international, qui peuvent avoir un impact négatif sur les revenus nationaux. En renforçant ses capacités en matière de taxation et en élargissant son assiette fiscale le pays sera mieux placé pour renforcer et consolider les revenus nationaux.

L’atelier de renforcement de capacités sur le modèle de convention de double imposition s’est tenu dans le cadre de la longue collaboration entre la CEA et la Mauritanie, et qui notamment permis la migration du Système de Comptabilité Nationale (SCN) mauritanien vers l’année de base SCN2008 au cours des années précédentes.

Source : ECA