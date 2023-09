Mise en garde au Comité du Fonds d’appui à la Presse

Le président du Rassemblement des établissements mediatiques indépendants (REMI), Abeih Ould Mohamed Levdhal a mis en garde aujourd’hui dans un audio largement diffusé le comité du Fonds d’appui à la Presse 2023 contre l’octroi d’avantages aux chaînes fermées, aux stations de radio et aux agences de presse fictives, car il estime que le soutien aux institutions fermées est une trahison de l’honnêteté et un manque de transparence.

D’un autre côté, le président Abeih remet en question la légalité du soutien aux chaînes sans licence et qui doivent rembourser des milliards d’ouguyas de dette où le nouveau ministre de la Culture n’a pas le droit de demander au directeur de la société de radiodiffusion de tolérer que les chaînes échappent au paiement des droits d’auteur, tandis que 90 millions de dollars de fonds d’information ont été détournés.

Abeih Ould Mohamed Levdhal a déclaré que si le comité responsable du fonds 2023 apporte un soutien aux chaînes et stations de radio fermées, il engagera des poursuites judiciaires et écrira à l’Inspection générale de l’Etat, qui devrait être prête à lever le soutien aux chaînes et stations de radio et aux faux médias.