MISE AU POINT de Mamadou Ousmane TALL

MISE AU POINT

Suite à l’article du CALAME repris par CRIDEM portant sur le ralliement du MPR

Je viens de parcourir un article paru dans le CALAME et repris le mercredi 22 mai 2024 par le

site CRIDEM faisant état du ralliement à INSAF des ex APP et MPR (parti dirigé par feu Dr

KANE Hamidou Baba). En ma qualité de neveu du défunt président Dr Kane Hamidou Baba,

de surcroit ex Secrétaire général et président de la commission de communication dudit

parti, je tiens à signaler ce qui suit.

1. Monsieur Thierno Barro ayant tenu une activité avec l’APP au GALAXY dans la

moughaata de SEBKHA n’a jamais appartenu ni de près ni de loin au parti MPR ;

2. Je condamne fermement l’utilisation abusive du nom de feu Kane Hamidou Baba à

des fins strictement personnelles ;

3. Lance un appel pressent à tous ceux qui se targuent de manière indigne d’être son

héritier de cesser définitivement d’utiliser le nom de feu Kane Hamidou Baba pour

espérer d’en tirer des dividendes politiques pour se faire une place au soleil ;

4. Informe l’opinion que la famille de Kane Hamidou Baba et plusieurs cadres et

sympathisants du MPR ont choisi librement de rejoindre la majorité présidentielle

tout en soutenant le candidat au pouvoir, SEM Mohamed Cheikh El Ghazouani lors

des élections présidentielles de juin 2024.

Le soutien de la famille de feu Kane Hamidou Baba au président Ghazouani s’inscrit dans une

dynamique réfléchie en raison des questions liées à l’ancrage de la démocratie, l’unité

nationale et la cohésion sociale, les droits humains et le développement économique et

social dans l’équité.

Mamadou Ousmane TALL

Président de la Commission de communication du MPR

Ex Permanent du MPR

Email : tall2mamadou[at]gmail[dot]com