Mint Segane : un engagement sans faille pour la promotion de la femme qui mérite d’être porté au Parlement

Les femmes mauritaniennes ont encore un long chemin à parcourir pour accéder à tous leurs droits et réduire les inégalités politiques et économiques considérables entre elles et les hommes, lesquels détiennent encore la part du lion des privilèges publics.

Raison pour laquelle les prochaines législatives constituent une précieuse opportunité pour la gent féminine et doivent être mises à profit par les électeurs et les électrices pour apporter leur soutien et élire au parlement les femmes qui se sont distinguées par leur engagement sans faille pour la promotion des femmes et des filles.

Oumekethoum Mint Brahim Ould Segane fait incontestablement partie de ses amazones qui se sont illustrées par leur lutte courageuse et constante pour atteindre ce noble objectif.

En se constituant la candidate du parti Sawab sur la liste nationale des femmes, Oumekethoum qu’on ne présente pas pour les Mauritaniens, eu égard à sa réputation, notamment dans l’Assaba et let Brakna, traduit sa ferme volonté à hisser ce combat au plus haut niveau de la pyramide Etat, à imposer la voie de la femme et à faire entendre dans cet auguste hémicycle ses droits entiers et légitimes.

En effet, fervente dans la lutte des droits de la famille et des opprimés, sa franchise et son honnêteté font d’elle, une candidate qui sera une fois élue la voix des sans voix.

C’est d’autant que la promotion de la femme et la défense de ses droits a été le thème le plus absent au cours du dernier mandat de l’Assemblée nationale.