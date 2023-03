Gros plan sur les listes investies par 25 partis aux prochaines élections de mai 2023 :

Gros plan sur les listes investies par 25 partis aux porchaines élections de mai 2023 :

Des informations plus détaillées sur les candidatures présentées par les 25 partis politiques en lice pour les futures élections régionales et municipales viennent d’être révélées par le confrère Alakhabar.

Ce qui permettra de mettre fin, au long suspens sur le mystère qui pèse sur les dégâts collatéraux causés par Insaf au pouvoir à son unité politique, en investissant des candidats qui ne font pas l’unanimité autour d’eux au niveau des circonscriptions électorales, suscitant du coup une fronde des plus massives jamais connues par un parti Etat en Mauritanie.

Il y a lieu de rappeler d’emblée que les sièges objet de cette rude bataille en perspective entre les 25 partis présents dans la course, portent sur 13 conseils régionaux (correspondant au nombre des wilayas dont celles de Nouakchott Nord, Sud et Ouest rassemblées en une région) et 238 communes.

Le dépôt des candidatures aux dites élections législatives, régionales et municipales avait été clôturé vendredi dernier, rappelle-t-on.

Toutefois, la majorité des partis qui se sont lancés dans cette compétition avaient observé une discrétion totale sur leurs candidats, de crainte qu’ils s’exposent à des pressions et du coup se rétractent et contraignent les formations à retirer les listes soumises à la validation, dont la durée s’étend sur 10 jours.

Selon les investigations menées par le confrère Alakhbar, des partis ont également émis des réserves sur les listes déposées, notamment communales, qualifiant les informations qui s’y rapportant de préliminaires ou d’approximatives susceptibles de changer au cours des prochains jours, disant que tous les partis politiques ont eu recours à des coalitions avec d’autres partis au niveau des circonscriptions régionales et municipales.

Le parti Insaf au pouvoir vient en tête en investissant dans les 238 communes du pays et également au niveau des 13 conseils régionaux.

C’est le parti islamiste du Rassemblement national pour la réforme et le développement « Tawassoul », qui était en tête des partis d’opposition lors des deux dernières élections de 2013-2018, qui vient en deuxième position, avec l’investiture de candidats au niveau de 151 communes et dans les 13 conseils régionaux du pays.

Le Parti Sawab lui emboite le pays en se pointant à la troisième place, suivi en quatrième position par l’Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) de Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, en présentant respectivement des candidats au niveau de 129 communes et 12 conseils régionaux pour le premier et près de 100 communes et 10 conseils régionaux pour le second.

L’Alliance nationale démocratique (AND) se positionne quant à elle à la 5ième place au niveau de 9 conseils régionaux et près de 100 communes.

Ces chiffres incluent pour chacun des 25 partis en lice qui livre des statistiques sur ses propres listes candidates, celles dans lesquelles ils s’allie à d’autres partis.

145 listes régionales et 1 324 listes municipales se sont présentées aux prochaines élections régionales et municipales du 13 mai, a indiqué récemment la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Ci-dessous le nombre des listes candidates présentées par chacun des 25 partis pour les futures élections régionales et municipales :

1. Insaf : 13 conseils régionaux et 238 listes municipales

2. Tawasoul: 13 conseils régionaux, et 151 listes municipales.

3. Sawab : 12 conseils régionaux et 129 listes municipales.

4. UDP : 10 conseils régionaux, près de 100 listes municipales

5. Le Parti de l’Alliance Nationale Démocratique : 9 conseils régionaux et près de 100 listes municipales.

6. Islah : 9 conseils régionaux et près de 95 listes municipales.

7. Alliance Populaire Progressiste (APP) : 11 conseils régionaux et 82 listes municipales.

8. Ribat National pour les Droits et la Construction des Générations : 7 conseils régionaux et 60 conseils municipaux

9. Union pour la planification et la construction : 5 conseils régionaux et près de 60 conseils municipaux

10. Le Parti Al Karama : 3 conseils régionaux et 55 listes municipales

11. El Vadhila : 8 conseils régionaux et 50 listes municipales

12. Le Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie -FRUD (Coalition Espoir de Mauritanie) : 4 conseils régionaux et 50 listes municipales.

13. Le Parti mauritanien de l’Union et du Changement « Hatem » : 6 conseils régionaux, et 48 conseils communaux.

14. L’Union des Forces Progressistes : 7 conseils régionaux et 43 listes municipales.

15. Wivagh Min Ejli Ravah dit Hiwar : 4 conseils régionaux et 39 listes municipales.

16. Le Parti de l’unité et du développement : 2 conseils régionaux et 35 listes municipales.

17. Le Parti Alliance pour la Justice et la Démocratie / Mouvement du Renouveau : 3 conseils régionaux et 34 listes municipales.

18. Parti Nidaa Al Watan : 1 conseil régional, 34 listes municipales.

19. Le Parti du Sursaut de la jeunesse pour la Nation : 3 conseils régionaux et 33 conseils municipaux.

20. Le Parti des Blocs mauritaniens : 2 conseils régionaux et 26 listes municipales.

21. Parti Ravah : 3 conseils régionaux et 25 conseils communaux.

22. Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) : 4 conseils régionaux et 25 listes municipales.

23. Parti de la Construction et du Progrès : 1 conseil régional, 22 listes municipales.

24. Le Parti Républicain pour la Démocratie et le Renouveau : 1 conseil régional, 19 listes municipales.

25. Parti Wasat en Action pour le Progrès (Massar) : 2 conseils régionaux et 18 règlements municipaux.

Senalioune