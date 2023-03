L’impasse est de retour. Par Ahmed Ould Bettar

Échec prévisible, mais échec douloureux. Lors des prochaines élections, le parti au pouvoir risque d’être complètement marginalisé et ses options rejetées.

Le seul sens que je trouve à ma vie, c’est un sens giratoire. J’avance sans arrêt mais je n’arrive pas à rien, sauf à me retrouver toujours au même point. Si un jour je trouve ma voie, ce sera sûrement une impasse. Marie-Sabine Roger, écrivain française.

Aujourd’hui, la confrontation est de retour, et le parti Insaf va répéter les erreurs de ses frères, car le parti n’a pas prêté attention à tous les indicateurs et données sur le terrain, et n’a pas correctement fait connaître, mobiliser et soutenir suffisament sur les actions du gouvernement auprès des électeurs.

Et pour cause, il ne croit pas que les électeurs possèdent la situation et que le parti n’a pas les votes.

Il se concentre sur « Who’s Talking » et il élimine le « Who’s He Talking To » !

De mal en pis, il avertit la plupart des autres partis_ de la majorité.

Les votes appartiennent aux citoyens, et ils ont le droit absolu de s’exprimer.

Ahmed Ould Bettar