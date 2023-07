Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger: Mohamed Salem Merzoug

FORMATION

– Doctorat de Géophysique: Mention très bien, Tunis 1987;

– Diplômes de Recherches Approfondies (DRA);

– Maîtrise de Géophysique (Major) 1984

– DEUG (major)

– Baccalauréat.

CURSUS PROFESSIONNEL

2016–2019: Conseiller diplomatique du Président de la République

2010 à 2013: Président Mondial du Réseau International des Organismes

de Bassins (RIOB);

Février 2002 à avril 2013: Haut- Commissaire de l’Organisation pour la

Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS);

2001 – 2002: Conseiller à la Présidence de la République en charge du

secteur rural;

2000–2001: Ministre de la Santé et des Affaires sociales;

1999–2000: Ministre de la Justice garde des Sceaux;

1998–1999: Ministre de l’Hydraulique et de l’Energie;

1997–1998: Ministre de l’Equipement et des Transports;

1995–1997: Commissaire à la Sécurité Alimentaire;

1986-2002: Enseignant- chercheur à l’Université de Nouakchott;

1987–1993: Consultant international pour différentes Agences (FAO,

PNUD, UNEP …);

1994–1996: Responsable des relations extérieures de la Ligue

Mauritanienne des Droits de l’Homme (LMDH);

1986–1989: Chargé de Recherche du Club de la Mer;

1987–1995: Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches

Géographiques de l’Université;

Distinctions et activités:

– Oscar de l’Excellence et du Leadership en 2008 du Conseil

International des managers Africains;

-Auteur de plusieurs ouvrages et études et Recherches dans divers

domaines touchant à sa spécialité et son domaine d’activité;

-Universitaire et Chercheur.

LANGUES

Arabe ; Français ; Anglais.