Ministre de l’Environnement, Lalya Kamara

Madame Lalya Aly Kamara a été nommée, 06 septembre 2022 , Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

BIOGRAPHIE

FORMATION

1995–1998: Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC), Master en Finance d’Entreprise

1993-1995: Classes Préparatoires HEC; Lycée Lakanal, Paris

Juin 1993: Baccalauréat C, Lycée français de Moscou.

CURSUS PROFESSIONNEL

31 Mars 2022: MINISTERE DE L’EMPLOI et DE LA FORMATION

Sept 2018: SAHELINVEST,

* Conseil en Investissement et en Private Equity

* Directrice Générale et Fondatrice

– Conseille les fonds d’Investissement désirant investir en Mauritanie et dans la région du Sahel

– Accompagne les entreprises de la région dans leur levée de fonds

– Gestion de fonds d’investissement

2007 à 2018: AFIG FUNDS, fonds d’investissement

* Directrice d’Investissement

– USD 250 millions sous gestion

– Investissement en fonds propre dans 32 pays en Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique Est

– Sourcing, exécution de transactions, gestion de portefeuille d’entreprises

– Management d’équipes

2002 à 2007: ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) Siége –Dakar

* Chargée de Mission du Directeur Administratif et Financier puis de l’Agent Comptable

– Analyse Financière /Recherche de financements et de garanties pour le programme d’investissement 2000-2006 de l’agence d’un montant de 174 milliards de FCFA

– Audit Interne

1998–2002: ARTHUR ANDERSEN/ ERNST AND YOUNG, Bureau de Paris

* Auditeur Senior

– Missions de Commissariat aux comptes et d’Audit financier pour le compte de grands groupes français cotés au CAC 40 et de multinationales dans différents secteurs d’activité

– Mission de Conseil en acquisition, cession et privatisation en France et en Afrique

(Sénégal, Cameroun, Algérie)

1997 BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (3 mois):

– Analyste financier, Direction du Crédit

– Analyse Financière pour dossiers de demandes de Crédit

– Centralisation et Analyse du niveau d’endettement des entreprises mauritaniennes auprès des Banques PrimairesAutres:

– Première Vice Présidente du Club des Entrepreneurs de Mauritanie

– Membre du Conseil d’Administration de la Holding Azalai Hotels et Présidente du Comité d’Audit et du Comité Stratégique Consultatif du groupe

– Présidente du Réseau FAM (Femmes Actives en Mauritanie)