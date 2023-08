Mines: Adoption du cahier des charges et des engagements environnementaux.

La direction de l’évaluation et du contrôle environnemental au ministère de l’environnement et les sociétés des usines d’or ont adopté le cahier des charges et des engagements environnementaux, en prévision de sa signature très prochainement.

Cela a été décidé au cours d’une réunion tenue par la directrice de l’évaluation et du contrôle environnemental , Mme Khadijetou Mint Snih, vendredi à Nouakchott, en présence de représentants des secteurs de la santé, des mines et de la société Meaden Mauritania, en plus de représentants de 30 sociétés des usines d’or.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la directrice de l’évaluation et du contrôle environnemental a indiqué que cette démarche vient en application des orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au cours de sa visite dans la ville de Zoueirate où il a exhorté les citoyens à profiter de l’activité de l’orpaillage tout en respectant les conditions environnementales exigées.

Elle a insisté, à ce sujet, sur les raisons qui ont poussé la direction à prendre en considération la nécessité d’élaborer un cahier de charges.

Elle a ajouté que la faiblesse dans l’application du plan de gestion environnemental enregistrée par les missions de contrôle au cours des deux dernières années a mis la direction devant ses responsabilités et l’a poussée à élaborer un cahier de charges et des engagements , en coordination avec les secteurs, les institutions concernées et la fédération des usines d’or en vue de combler les lacunes constatées et d’accompagner les sociétés tout en prenant en considération la dimension environnementale dans l’action des usines.

De son côté, le président de la fédération des usines d’or, M. Sidi Mohamed Ould El Kaem a salué l’idée de la mise en place d’un cahier de charges et des engagements environnementaux qui organise le secteur et définit les responsabilités.

AMI