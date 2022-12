Le Président de la République : J’ai donné instruction pour la création d’un fonds social pour les cas humanitaires

Le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé avoir donné instruction pour la création d’un fonds social destiné aux cas humanitaires au profit des orpailleurs, dont la mise en place est confiée à Maaden Mauritania à hauteur de 1 milliard d’anciennes ouguiyas.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de la pose de la première pierre du siège de l’Agence nationale Maaden Mauritania, il a loué les efforts des orpailleurs qui ont permis d’extraire les inestimables richesses que recèle notre sous-sol.

Voici ce discours dans son intégralité :

‘’Notre présence aujourd’hui à Maaden Mauritania m’offre une autre occasion d’apprécier à leur juste valeur les efforts, la discipline et le courage des orpailleurs qui ont pu tirer pleinement profit des richesses de notre terre.

Je ne peux que souligner l’importance de ces efforts, qui constituent une importante contribution à l’économie nationale.

Les efforts des orpailleurs, combinés avec ceux de leur administration, nous donnent l’impression de fierté, parfois entachée de tristesse et de chagrin lorsque l’un de nos fils tombe victime d’un malheureux accident dans le cadre de l’exercice du métier.

Cette tristesse est doublée lorsque l’accident se produit à cause d’une faute que l’on peut éviter, tels que, par exemple l’orpaillage au-delà de nos frontières, ou le non-respect des mesures de sécurité.

Ce comportement est tout simplement inacceptable et ne doit pas continuer, et je lance un appel à tous de rester vigilant à cet égard en faveur du respect des mesures règlementaires et légales afin de ne pas s’exposer au danger.

Nul besoin de rappeler l’importance de ce secteur et l’attention particulière que je lui accorde, car je l’ai accompagné dans toutes étapes, j’ai été à Zouerate pour m’en informer de près, j’ai visité la ville de Chami pour le même objectif, Maaden Mauritania a été créée pour l’assister, et nous voici avec vous aujourd’hui à Nouakchott pour la pose de la première pierre du siège de la Société Maaden Mauritania.

Étant donné que le domaine social constitue la pierre angulaire de nos priorités, j’ai donné mes instructions pour la création d’un fonds social destiné aux cas humanitaires dans le cadre de l’orpaillage.

J’ai exigé que la gestion de ce fonds, qui va démarrer, au titre de l’année 2023, avec un budget de 1 milliard d’anciennes ouguiyas, soit transparente et rationnelle et qu’elle serve avec honnêteté et confiance tous ceux pour lesquels ses services sont orientés.

En réponse à votre demande, je vais ordonner le rattachement de la zone de Tamayat Tasiast à Maaden Mauritania, en même temps, je saisis cette opportunité pour réaffirmer la fermeté des autorités administratives et sécuritaires en ce qui concerne l’exercice de l’orpaillage en dehors des zones relevant de Maaden Mauritania, en plus du respect des lois et textes organisant l’activité.’’

AMI