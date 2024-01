Migration: Vox propose au Congrès la création d’une mission maritime

Vox a proposé au Congrès des députés la création d’une mission maritime des côtes mauritaniennes

à Melilla pour protéger les intérêts et la sécurité des frontières espagnoles et européennes contre l’immigration clandestine, un phénomène qu’il considère comme une « invasion ».

Il l’a fait dans une proposition non législative, qui sera débattue au sein de la Commission mixte

pour l’Union européenne de la Chambre basse, où il en justifie la nécessité en affirmant que l’immigration clandestine « est l’une des plus grandes menaces pour la sécurité et la stabilité de l’Europe, et tout particulièrement pour certains pays méditerranéens », comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce.

Ils condamnent également « l’utilisation » de l’immigration clandestine » par le crime organisé. »

Ceux de Santiago Abascal ont mis l’accent sur des événements tels que ceux survenus sur l’île italienne

de Lampedusa et, plus précisément, « les attaques contre la clôture de Ceuta », mentionnant, entre autres données, l’incident

de mai 2021 entre la ville autonome et le Maroc, où environ 10 000 immigrants ont réussi à entrer.

Vox explique qu’en 2019, le concept de Présences maritimes coordonnées (CMP) a émergé dans l’UE, un instrument

de la politique de sécurité et de Défense commun différent de celui des opérations et missions de l’UE

qui utilise la contribution des États membres présents ce qu’on appelle la Zone d’Intérêt maritime.

De même, dans le texte, consulté par Europa Press, il rappelle que les organes nationaux compétents

dans le domaine de la Sécurité nationale et de la Défense ont reflété la question de l’immigration

clandestine comme une menace de premier ordre pour la sécurité nationale.

Commandement espagnol

Le parti préconise que la mission qu’il propose est une CMP mais, étape préalable à son déploiement,

il est nécessaire que le Conseil de l’Union européenne délimite le champ d’action et déclare la zone

maritime d’intérêt dans laquelle l’opération doit être développée.

Par conséquent, la première chose que demande Vox est la déclaration en tant que zone maritime d’intérêt

qui va de la côte mauritanienne à Melilla.

Comme trait distinctif des autres missions communautaires, Vox souligne que, dans le CMP, l’utilisation

des moyens, matériels et humains, se fait sous commandement national.

Autrement dit, « le contrôle opérationnel des médias n’est pas transféré à l’UE », de sorte que le commandement

de l’éventuelle mission serait espagnol.

Ceux de Santiago Abascal soulignent les antécédents : la mission de l’Espagne dans le golfe

de Guinée, qui implique le déploiement d’un patrouilleur de la Marine pour des périodes de six mois

afin de lutter contre les problèmes d’instabilité et d’insécurité dans la région.

Ils soulignent également que, compte tenu du « succès » de la CMP dans le golfe de Guinée, l’UE a déclaré

en février 2022 une zone d’intérêt maritime dans le nord-ouest de l’océan Indien et y a créé une nouvelle

CMP, même si elle a essentiellement étendu le champ d’action de l’opération « Atalanta » contre la piraterie.

Pour toutes ces raisons, Vox appelle le Gouvernement à proposer au Conseil de l’Union européenne

la déclaration d’une zone maritime d’intérêt pour la zone qui comprend les côtes de la Mauritanie

jusqu’à Melilla.

Ainsi, il serait possible de créer une mission pour « protéger les intérêts et la sécurité » des pays

européens contre l’immigration clandestine.

Europa Press