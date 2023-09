Migration: le Chef de Frontex exprime sa réticence à l’égard des déploiements au Sénégal et en Mauritanie

La coopération migratoire de l’UE avec le Niger confrontée à un vent contraire après un changement de régime alors que le chef de l’Agence européenne de garde-frontières et de Garde-côtes (Frontex) exprime des doutes sur les déploiements au Sénégal et en Mauritanie.

Dans une note d’information publiée par le Centre pour les Relations Afrique-Europe (ECDPM), Amanda Bisong, Harouna Mounkaila de l’Université Abdou Moumouni de Niamey et Leonie Jegen de l’Université d’Amsterdam discutent des conséquences du changement de régime au Niger pour la coopération migratoire avec l’UE.

La note d’information décrit l’investissement substantiel de plusieurs millions de dollars de l’UE dans la coopération, y compris sur la migration, avec ce pays d’Afrique de l’Ouest et décrit l’impact potentiel du coup d’État de juillet.

Statewatch a résumé les développements le 7 septembre: “Les politiques de contrôle des migrations promues par l’UE ont provoqué le mécontentement au Niger, et il a été suggéré qu’elles pourraient avoir contribué à l’impopularité du président renversé Mohamed Bazoum, qui a été évincé lors d’un coup d’État militaire en juillet.

Après le coup d’État, la Commission européenne a interrompu son soutien aux projets de sécurité et de migration dans le pays.

Le 12 septembre, Alarmphone Sahara a déclaré: “Il est un fait que le principe de la liberté de circulation est l’un des piliers des accords de la CEDEAO [Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest], mais depuis quelque temps, l’organisation n’est plus en mesure d’assumer pleinement son rôle de garant de ce droit pour les ressortissants de sa région.

Cette situation, l’une des conséquences de l’influence de l’UE et de ses pays membres sur les politiques migratoires des pays du Sud, fait que des milliers de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sont actuellement bloqués au Niger dans des conditions déplorables dans les camps de l’OIM et du HCR, ainsi que dans des “ghettos” de migrants ou dans la rue.

Cette situation est encore aggravée par les sanctions et les menaces qui entravent les déplacements entre le Niger et ses pays voisins.

Le directeur exécutif de Frontex, Hans Leijtens, a exprimé sa réticence à lancer des opérations en Afrique au milieu des discussions en cours pour conclure des accords avec le Sénégal et la Mauritanie: “Les pays d’Afrique de l’Ouest, mais, peut-être en général, les pays africains sont beaucoup plus difficiles à coopérer et j’ai beaucoup de réticence à être très franc”, a-t-il déclaré aux députés le 7 septembre en réponse aux questions sur les plans de déploiement de l’agence dans les deux États d’Afrique de l’Ouest.

Avant une mission d’enquête en Mauritanie et au Sénégal par Cornelia Ernst, eurodéputée, Groupe de gauche (GUE / NGL) et Tineke Strik, Groupe des Verts (Verts/ALE), cette dernière a déclaré: ‘‘Nous nous concentrerons particulièrement sur les accords sur le statut de Frontex que l’UE négocie actuellement avec les deux pays, et les éventuelles implications en matière de droits de l’homme pour les migrants‘‘ et a averti “‘‘ Le déploiement éventuel d’agents de Frontex en Mauritanie et au Sénégal s’inscrit dans une tendance plus large d’externalisation: les États membres sont profondément divisés sur les réformes internes, ils choisissent donc plutôt d’externaliser la responsabilité vers des pays non membres de l’UE – souvent au détriment des droits des réfugiés”.

Sous le titre “Comment l’Europe a externalisé l’application des frontières en Afrique”, le journaliste d’investigation indépendant Andrei Popoviciu, qui couvrait la mission, a décrit comment: “L’Union européenne militarise les frontières intérieures de l’Afrique pour freiner la migration, sans se soucier des droits de l’homme”.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)