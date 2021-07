Mesures barrière, prise en charge, surveillance…

Le Ministre de la Santé, Dr Sidi Ould Zahaf a présidé une réunion à distance avec les directeurs régionaux de l’action sanitaire et les directeurs des centres hospitaliers, en présence de l’Organisation mondiale de la santé dans notre pays et des directeurs centraux.Cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation de prise en charge des patients Covid-19, et à l’amélioration des services de soins, avec une recommandation de déploiement des ressources, de l’accès à l’oxygène en quantité suffisante, et à l’organisation de la lutte contre la pandémie au niveau régional.

Le malheur est là également dans les régions, et nous sommes tous coupables, les uns pour leur ignorance, et les autres pour leur inertie. Ne pas respecter les mesures sanitaires, c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches, le respect des gestes barrières est impératif.

La visioconférence intervient dans un contexte marqué par la crainte du variant Delta et l’existence de trois variants britannique, indien et sud-africains détectés.Avec les mesures prises, il urge de réactiver les mesures préventives dont l’application n’est pas convenablement respectée par les populations.

Et in fine, revoir la possibilité d’accélérer la campagne de vaccination avec la mise en place d’une stratégie mobile, retenir le tri des malades dans les urgences avec la possibilité de faire le test antigène, interdire tous les rassemblements de masse avec obligation de port du masque et du respect des mesures barrière.La Mauritanie a enregistré hier samedi 177 nouveaux cas de contamination, 88 guérisons et 08 décès et à la date du 24 juillet 2021, la Mauritanie totalisait 23555 cas de Covid-19 et 528 décès.

Ahmed Ould Bettar