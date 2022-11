Messieurs et mesdames les ministres !

Le conseil des ministres doit être talentueux, diversifié avec toutes nos composantes et dévoué, et doit exercer le leadership responsable nécessaire pour mettre en œuvre le plan ambitieux du président Mohamed ould Cheikh Ghazouani et assurer une saine gouvernance pour la population mauritanienne et toutes composantes confondues.

Le plan pour un gouvernement ouvert et responsable nous permettra de moderniser le fonctionnement du gouvernement mauritanien afin qu’il reflète davantage les valeurs et les attentes de nos populations partout dans les territoires. Ce plan doit également reposer sur une idée simple : un gouvernement ouvert est un bon gouvernement. Si l’on veut que les mauritaniens fassent confiance à notre gouvernement, nous devons faire confiance aux mauritaniens. Et nous ne pourrons réussir à mettre en œuvre le plan et les initiatives du président que si nous gagnons et maintenons cette confiance.

Pour mériter la confiance de tous les mauritaniens, nous devons toujours faire preuve d’intégrité. Il ne s’agit pas simplement d’adopter les règles adéquates, ou de voir à ce que l’on observe les exigences techniques de ces règles. En tant que ministres, vous devez, ainsi que votre personnel, respecter les normes les plus élevées d’honnêteté et d’impartialité. En outre, la façon dont vous menez vos devoirs officiels et vos affaires personnelles doit pouvoir résister à l’examen public le plus minutieux. Il s’agit là d’une obligation dont on ne s’acquitte pas simplement en respectant la loi.

La confiance des mauritaniens repose également sur le caractère responsable de notre gouvernement. Dans notre système, la forme la plus importante de responsabilisation démocratique est le forum qu’offre le Parlement.

Vous devez rendre compte au Parlement quant à l’exercice des attributions qui vous ont été confiées. Vous devez donc être présent au Parlement pour répondre avec honnêteté et exactitude aux questions concernant vos secteurs de responsabilité, prendre des mesures correctrices au besoin afin de résoudre les problèmes qui peuvent survenir dans vos portefeuilles, corriger toute erreur involontaire en répondant au Parlement le plus rapidement possible, et travailler de façon constructive et respectueuse avec vos collègues parlementaires de notre pays, d’autres allégeances politiques.

Les ministres du gouvernement ont également une responsabilité collective à l’égard des actions du gouvernement. Cela signifie que les ministres doivent être prêts à expliquer et à défendre les politiques et les mesures du gouvernement devant le Parlement, et ce, en tout temps, et que le gouvernement doit s’adresser au Parlement et aux populations et au mauritaniens d’une seule et même voix. Les ministres doivent donc être en mesure de discuter de façon franche et ouverte au sein du Cabinet, et être assurés que leurs propos resteront confidentiels. Les ministres sont tenus de respecter cette confidentialité en vertu du serment qu’ils ont prêté en tant que conseillers privés.

Vous devez voir à ce que vos ministères soient bien gérés et en toute intégrité, et devez exécuter les responsabilités liées à votre portefeuille avec prudence pour ce qui a trait aux attributions qui vous sont conférées par la loi et les conventions. Dans l’exercice de vos fonctions, vous pouvez compter sur le soutien et sur les conseils professionnels et non partisans de votre sous-ministre et de votre ministère. Vos collaborateurs et vous devez aussi respecter le caractère impartial de la fonction publique et ne pas faire participer des fonctionnaires à des travaux sortant du cadre de leur rôle et évitez le tribalisme, le régionalisme et les ministres, les secrétaires généraux et leur personnel sont assujettis à la Loi sur les conflits d’intérêt.

Abdoul Aziz DEME

Le 07 Novembre 2022