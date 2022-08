Mes réactions aux propos de Raissouni en Direct sur AL24news. Je suis désolé, la connexion n’était pas stable à Nouakchott. J’ai formulé par écrit la suite de mes réactions.

C’est sans précédent ! Jamais un érudit marocain n’a manifesté une telle hostilité envers la Mauritanie.

Un discours de haine qui incite à la violence et porte atteinte à la cohésion et à la tolérance. Malheureusement, ce sentiment de la haine n’est pas nouveau, il est déjà arrivé à un chef de parti marocain. Aujourd’hui, cependant, son ampleur et son impact sont amplifiés par un Satan pardon un savant qui sème les graines de la division et menacent un objectif cher à notre pays, la résolution pacifique de la question pour éviter le risque d’escalade dans la région.

Raissouni est libre d’exprimer ses opinions. Mais son argument est faux. C’est pourquoi son maître agit sans son consentement, et à ce stade, ses propres partisans pourraient ne pas le suivre autant que l’institution qu’il dirige, rendant sa légitimité fragile.

Bien sûr, il est normal d’avoir des avis divergents, mais rien ne donne le droit à une personne, quelle qu’elle soit, encore moins celle qui a vocation à rester sage et tolérante en toute circonstance de qualifier une appartenance et d’en écarter une autre beaucoup plus ancienne qui remonte, dit-on, de l’âge de la pierre taillée.

La Mauritanie a revendiqué sa position neutre sur le conflit du Sahara occidental, visant principalement une solution pacifique à la question pour éviter le risque d’escalade dans la région.

L’Algérie a compris et les dirigeants du front « Polisario » sont accueillis de temps à autre au palais présidentiel de Nouakchott, intensifiant le contentieux avec Rabat, qui insiste sur la souveraineté sur la région et les incidents de parcours vont sûrement se répéter, les excuses ensuite.

Ahmed Ould Bettar