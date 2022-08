Raissouni plante dans le marais et son maître dans les cœurs

Raissouni plante dans le marais et son maître dans le cœur de ses frères

Raissouni, Président de l’Union internationale des oulémas musulmans, a franchi une ligne dangereuse. Dans une très grave bourde, il a encouragé le roi Mohammed VI à appeler publiquement le peuple marocain à à marcher sur Tindouf en Algérie et Laâyoune, dans le Sahara occidental.

« Le peuple marocain est prêt à marcher sur Laayoune et Tindouf. Il a l’intention d’y rester de nombreuses semaines », a-t-il déclaré en réponse à une question sur le Sahara occidental. Pire « Le Maroc doit redevenir comme avant l’invasion européenne, dont la Mauritanie faisait partie », a-t-il déclaré.

Une Mauritanie dont les premières traces humaines dans la région remontent à l’âge de la pierre, selon certains chercheurs, avec l’installation de tribus noires, venant du sud et de l’est, à l’origine des premiers habitants de la Mauritanie. D’autres trouvent par contre que les éléments berbères étaient les premiers à y habiter.

Ces historiens parlent de l’arrivée en Mauritanie, au cours du premier millénaire de l’ère grégorienne, de tribus berbères venant d’Afrique du Nord qui ont imposé leur domination dans la zone sur les populations noires.

Ces tribus ont apporté avec elles des chevaux et des chameaux ; qui ont facilité les échanges commerciaux.



Des berbère Sanhaja sont arrivés également, dans la zone, au cours du premier millénaire, et réussi à contrôler les routes commerciales sahariennes.

Les Mourabitounes, qui forment une branche des Sanhaja et qui ont conquis la Mauritanie au 11ième siècle, se sont convertis dans l’Islam et mis fin à l’empire du Ghana en 1076.

Ils ont unifié par la suite le territoire mauritanien sous les couleurs de l’Islam et lancé des conquêtes qui ont implantées l’Islam jusqu’aux profondeurs du continent africain.

Ils ont contribué également à sa consolidation au Maroc extrême.

Les Mourabitounes ont étendu leur domination sur des parties du Maghreb et de l’Andalousie et sur certaines régions de l’Afrique.

Au début du XIIIe siècle, des tribus arabes ont envahi le pays jusqu’au XVIe siècle, date au cours de laquelle, les tribus Bani Hassan arabes se sont installées en Mauritanie.

La cohésion et l’interaction entre toutes les composantes mauritaniennes à cette époque a été consolidée par l’Islam, qui a permis d’approfondir l’unité et d’enraciner la fraternité.

Un conte glorieux qui a fait de mon pays ce qu’il est aujourd’hui, en réveillant les anciens démons de la rivalité maghrébine, Ahmed Raisouni cherche à planter dans le marais et son maître dans le cœur de ses frères pour obtenir leurs amours et leurs satisfaction avant que ça ne soit trop tard…

Ahmed Ould Bettar