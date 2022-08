Mémoires d’un gestionnaire / Par Ahmed Ould Bettar

La confiance joue un rôle important dans la formation des croyances. Cela est évident lorsque les individus considèrent certaines sources de preuves comme plus fiables que d’autres. Cette méfiance peut être due à diverses raisons, notamment des expériences négatives passées avec des médecins et des inquiétudes quant au fait que le système de santé et les structures gouvernementales ne se soucient pas de ce qui est le mieux pour eux ou alors pas autant que les marabouts et les féticheurs.

Compte tenu de la longue histoire de certains praticiens ignorant les préoccupations légitimes des patients, le manque de confiance est parfois justifié.

A Kiffa, il nous a fallu élaborer une stratégie axée sur la sensibilisation, la mobilisation et le soutien.

Les staffs périodiques et les réunions avec les accompagnants ont permis de casser le mur de la discorte et d’instaurer une confiance souhaitée et souhaitable. (à suivre)

Ahmed Ould Bettar