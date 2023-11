Meloni parle de « fatigue » internationale face à la guerre en Ukraine

La Première ministre italienne Giorgia Meloni parle de « fatigue » internationale face à la guerre en Ukraine après avoir été victime d’une farce de comédiens russes

« Il y a beaucoup de laxisme, je dois dire la vérité, de tous les côtés », a-t-elle déclaré. « Le problème est de trouver une issue qui puisse être acceptable pour les deux parties sans détruire le droit international ».

Mme Meloni a précédemment déclaré que l’Italie continuerait à soutenir l’Ukraine contre la Russie, même si cela affectait la cote de popularité du gouvernement.

Le conflit en cours s’avère cependant difficile à maintenir, car un sondage publié fin février par le journal italien Corriere della Sera indique que 45 pour cent des Italiens sont contre l’envoi d’armes en Ukraine, et 34 pour cent y sont favorables.

L’appel a été lancé le 18 septembre par Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov, mieux connus sous le nom de comédiens Vovan et Lexus.

L’audio du dialogue avec Mme Meloni a été diffusé le 1er novembre ainsi qu’un autre par les médias italiens.

Le bureau du conseiller diplomatique de Mme Meloni a déclaré qu’il « regrette » d’avoir été trompé par un menteur se faisant passer pour le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

L’appel a été lancé à la veille de l’Assemblée générale des Nations Unies, où Mme Meloni rencontrait les dirigeants africains.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que de tels accidents ne pouvaient pas se reproduire.

« Il y a certainement eu de la frivolité de la part de la personne qui a mené la conversation téléphonique », a déclaré M. Tajani à la radio italienne RAI.

En 2018, le même couple avait organisé un dialogue téléphonique de 18 minutes avec l’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui prétendait être le Premier ministre d’Arménie.

L’audio du dialogue diffusé à l’époque a révélé qu’ils avaient discuté de la Russie, de Vladimir Poutine et de l’empoisonnement de Salisbury pendant le dialogue.

Quelques années plus tôt, en 2015, Sir Elton John aurait eu un dialogue avec M. Poutine au cours duquel ils avaient discuté des droits LGBTQ, mais il a été révélé que des farceurs étaient également à l’origine du canular.

Parmi les autres personnalités politiques et stars occidentales qui ont été piégées par des farceurs dans le but de provoquer des remarques brutales et spontanées, citons l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le prince Harry.

