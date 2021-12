Meeting de l’Upr et respect des mesures barrière.

Alors que l’épidémie de Covid-19 fait desormais partie du vécu des populations, les meetings politiques se multiplient en prélude aux futures élections .

Des locaux fermés où les invités respirent un air confiné. Des scènarios que l’on retrouve depuis le meeting de Tawassoul et la visite de l’UPR à Nouadhibou.

Si l’OMS nous recommande de nous Protéger et protéger les autres en prenant les précautions appropriées, nos politiques ne semblent pas donner le bon exemple. Et pour cause: les meetings représentent un évènement occasionnel important et un mal nécessaire pour se positionner sur les grandes questions nationales.

Avec la pandémie de Covid-19, il faut quand même éviter les mega meetings pour ne pas encourager l’apparition des clusters.

Le meeting du parti au pouvoir qui aura bien lieu aujourd’hui à l’Ancien aéroport doit exiger des organisateurs de s’assurer que le public respecte le port du masque et à respecter toutes les mesures de sécurité et de protection.