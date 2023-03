Med-Or : discours du ministre, Mohamed Ould Soueidatt

Med Europe pour les pays Méditerranéens: discours du ministre, Mohamed Ould Soueidatt

Son Excellence le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt a déclaré lors de sa participation à l’événement culturel organisé par la Med Europe pour les pays Méditerranéens: le choix de Nouakchott comme capitale de la culture du monde islamique puise ses justifications dans des siècles de savoir, de science et de culture, comme les scientifiques mauritaniens voyagent partout dans le monde en tant qu’ambassadeurs de la science, de la culture, de la coexistence et de la paix.

Son Excellence le ministre a souligné que le programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani est basé sur le fait de considérer la culture comme un élément central de la force du pays, comme il la considère comme un pilier essentiel pour cultiver les valeurs de paix, d’amour et de tolérance, incarnées dans la participation de Son Excellence le président de la République il y a quelques mois au sommet Euro-Méditerranéen en République de l’Italie.

S.E. le ministre a ajouté que la culture a toujours été un élixir de la culture internationale à travers l’histoire et un jus pour l’abonné humain vertueux, cet abonné basé sur les valeurs de bonté, de beauté, de coexistence et de la paix.

Voici le texte intégral du discours du ministre:

Au nom de Dieu, Très Miséricordieux, Très Miséricordieux

Qu’Allah bénisse son noble Prophète،

M. Marco Minniti président de Medor

Membres du corps diplomatique

Honorables invités

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous،

Je suis heureux de commencer par vous présenter mes félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères à l’occasion du mois sacré du Ramadan؛

Le mois de l’amour, de la tolérance et de la fraternité; où nous nous rencontrons à l’ombre des mêmes valeurs et idéaux; valeurs du Bien et de la paix.. Valeurs de la culture, de la science, de la connaissance, de l’histoire.. Nous nous rencontrons dans une étreinte culturelle purement civilisée qui puise son âme dans de nombreux siècles et sur de vastes distances.

Il est tout à fait naturel que Chenguit communique avec Rome.. Où ils ont écrit une date pour se connecter. Beaucoup de détails et de developpements. L’histoire de la fabrication de papeterie, stylo, la médecine

et l’imprimante.. Une histoire écrite par des manuscrits, des estampes, des poèmes, des épopées, des encyclopédies

Et le cananéennes.

Chers honorables invités؛

La culture a toujours été un élixir de relations internationales et un jus pour le participant vertueux؛

Cette communauté basée sur les valeurs de bonté, de beauté, de coexistence et de paix.. C’est le joyau.

Les traces précieuses de l’humanité sur cette terre; dans ses épopées se trouvent les divisions de nos origines et de nos déterminants

Nous sommes fiers de l’histoire de notre pays basée sur l’interaction culturelle et une ouverture positive à tous nos voisins, et aux peuples et nations de la Méditerranée en particulier; où notre contact avec la civilisation romaine était précoce, et certaines traces de ce contact sont encore visibles. – le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt

Nous sommes également fiers de la bonne réputation et des partenariats approfondis que nous avons établis culturel, économique et politique dans le cadre du large partenariat euro-méditerranéen,

Surtout avec l’Italie, qui a une histoire civilisée pleine d’ouverture et de coopération Et de bonnes, aimables et excellentes relations avec divers pays et peuples du monde.

Honorable auditoire;

Notre identité culturelle avec une référence tolérante et sanctifiante au savoir a contribué en quelque sorte elle se distingue par l’efficacité de nos relations fondées sur le respect des cultures, quelle qu’en soit la nature.

Appréciation et appréciation de l’histoire humaine commune; D’ici, nous avons toujours traité de culture et les intellectuels sont très respectés. D’où – aussi – notre réputation de nation qui s’occupe davantage de la culture autre que les phénomènes de la vie.

Nous sommes – à Rome aujourd’hui – sur les traces de nos ancêtres. Nous répétons notre histoire aussi douce qu’elle est faite par les parents; Il y a plus de deux siècles, un navire débarquait non loin de Rome transportant les plus grands intellectuels de l’Est à l’époque, et Ibn Chinguetti Mohamed Mahmoud ould Tlamid était à la pointe de ces intellectuels de Chinguetti; après avoir été choisi par l’empereur ottoman pour diriger une délégation des intellectuels de l’Est – lors d’un somptueux voyage d’exposition – chez le roi de Suède.

Ô honorable rassemblement !

Le choix de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique tire sa justification de siècles d’histoire, de la connaissance, la science et la culture.. Des siècles au cours desquels notre grand désert a été le lieu de voyage de tout chercheur de sciences et de culture; Ses érudits et intellectuels voyageaient également à travers le monde en tant qu’ambassadeurs de la science, la culture, la coexistence et la paix au temps où les déserts étaient antithétiques à la science, la culture et la connaissance.

Aujourd’hui, Nouakchott renoue avec l’histoire de Coumbi Saleh, Aoudaghost, Teneke et Azougui… Et l’histoire d’un nom

Chinguetti, une marque de la culture et la communication civilisée. Il rappelle notre histoire avec l’ambassade culturelle, et avec les ambassadeurs de notre culture, qui nous ont d’abord été présentés.

Honorable auditoire;

Il est vrai que cette opportunité est l’occasion de rappeler notre histoire culturelle qui est ancrée dans le temps. Mais C’est vrai aussi que c’est l’occasion de parler de la réalité de notre culture aujourd’hui. Où est basé le programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, considérant la culture comme un élément l’un des éléments de la force de ce pays, car il repose sur le fait de le considérer comme un pilier essentiel cultivant des bonnes valeurs sur cette planète qui est menacée par de nombreux risques et écueils, nous demandons à Dieu Sécurité et bien-être. D’où la participation de Son Excellence – il y a quelques mois – au huitième sommet des Dialogues euro-méditerranéens en République italienne ; Cette visite que j’ai décidé après que le gouvernement italien est très reconnaissant pour l’ouverture d’une ambassade dans la capitale, Nouakchott de la république islamique de mauritanie.

Et comme incarnation du programme culturel de Son Excellence le Président de la République, le gouvernement de Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messaoud s’efforce de fournir tout ce qui est en son pouvoir pour servir ce programme et l’incarnation de celui-ci.qui est le contexte dans lequel cette célébration est organisée en coopération entre l’Autorité de Madure et leSecteur de la Culture ; où nous espérons redonner du lustre à notre ambassade culturelle et son rôle de passerelle pour l’amour, la tolérance et l’interaction entre les nations et les peuples de la Méditerranée.

Alors que nous vivons dans les fêtes et les réjouissances, Nouakchott est la capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2023, nous rappelons notre histoire culturelle et l’histoire de notre communication et interaction avec les autres cultures.

Nous devons à nos universitaires, à nos intellectuels et à leur ambassade culturelle le prestige que nous avons construit parmi les nations et les peuples; Où le nom Chinguetti est devenu un symbole de culture et de science et connaissances.

Cher honorable public

Aujourd’hui, Nouakchott rend hommage à notre héritage d’abus, de communication culturelle et dialogue culturel.. Aujourd’hui, c’est un pont culturel entre les cultures du Sud et du Nord, et les cultures

Est et Ouest.. Nouakchott a été nommée capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2023 et c’est est une opportunité pour la fertilisation croisée des cultures humaines dans le but de renforcer le travail humain commun.

Pour la tolérance, la coexistence et la paix; un grand merci à la Commission Madhur pour ses efforts exceptionnels en l’organisation de ces journées, grâce au gouvernement italien, et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin en particulier le Personnel distingué de notre ambassade en République italienne.

Enfin, nous bénissons cet événement et tous les événements qui expriment notre identité et sont commercialisés pour notre histoire en tant qu’ambassade et colonne vertébrale de notre diplomatie basée sur le service de la paix et la stabilité mondiale..

Nous espérons également que cet événement sera le début de l’une de nombreuses manifestations de communication, de coopération et de coopération avec l’autorité Madur et avec la république italienne.. Et avec tous les organes et organismes euro-méditerranéens afin de servir la sécurité, la paix et la coexistence de nos peuples et nos nations.. Afin de cultiver les valeurs de fraternité, d’amour et de tolérance entre toutes les cultures du monde.

Merci à tous, que la paix soit sur vous, la miséricorde et les bénédictions de Dieu.